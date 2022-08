Off Festival 2022

Pierwsza po przerwie edycja katowickiego festiwalu to test w kilku wymiarach.

Pierwsza po przerwie edycja katowickiego festiwalu to test w kilku wymiarach. Po pierwsze – w jakim stopniu udało się utrzymać zebraną wokół niego publiczność o na tyle eklektycznych gustach, by słuchała i gwiazd alternatywnego rocka (w tym roku Iggy Pop, Ride), i muzyki innych kultur (fantastyczny rockowy Mdou Moctar z Nigru i sensacyjna wokalistka Arooj Aftab o pakistańskich korzeniach), i polskiego rapu (Bedoes, Ćpaj Stajl). Po drugie – czy ciągle naznaczone pandemią lato uspokoiło się na tyle, by fala odwołań koncertów (zmagali się z nią organizatorzy Open’era, Nowej Muzyki czy Pol’and’Rock) przestała być utrapieniem dużych imprez. I czy nie zaszkodzi niedzielnej frekwencji koncert Nicka Cave’a w nieodległych Gliwicach (7 sierpnia). Są jednak – poza wymienionymi już wykonawcami – powody, by zaryzykować wizytę w Dolinie Trzech Stawów.

Off Festival, 5–7 sierpnia, Katowice, Dolina Trzech Stawów