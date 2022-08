„Sandman”: serial jak ze snu. I ukryta lekcja dla kina

Na ekran trafiła jedna z najsłynniejszych komiksowych serii ostatnich lat – klucza do „Sandmana” szukały hollywoodzkie studia, w końcu nakręcony został pod okiem samego autora oryginału.

Neil Gaiman to jeden z najpopularniejszych pisarzy na świecie, którego proza doczekała się filmowych i serialowych adaptacji. Mimo to droga do zekranizowania jego największego dzieła, serii „Sandman” – uznawanej za jedną z najlepszych w historii komiksu – zajęła ponad 30 lat. Dotychczas na polu adaptacji więcej szczęścia miały inne dzieła Brytyjczyka. Animacja na bazie jego „Koraliny” była nominowana do Oscara i Złotego Globu, powieść fantasy „Gwiezdny pył” doczekała się świetnego filmu z Charliem Coxem, Claire Danes, Michelle Pfeiffer i Robertem De Niro, w ekranizacji opowiadania „Jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach?