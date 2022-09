Galanteria szatana. Jak Behemoth został polskim zespołem eksportowym

W eksporcie polskiej muzyki popularnej próbowaliśmy wielu chwytów, ale najlepiej szło nam ze sprzedażą black metalu. Czy utrzymujący się w ścisłej czołówce Behemoth potwierdzi swoją pozycję najnowszym albumem?

Zanim Behemoth wyjdzie na scenę, na koncercie słychać podniosłe, muzyczne intro, w które wplecione zostały fragmenty amerykańskiego hymnu. Gdy do akcji wkraczają muzycy grupy, zgromadzony w sali tłum wreszcie dostaje godzinną dawkę brutalnego, melodyjnego black metalu. Światła, efekty pirotechniczne, kostiumy muzyków – to więcej niż koncert, to spektakl przyjmowany przez widzów z entuzjazmem. „Oglądanie występu Behemotha jest muzycznym odpowiednikiem kazania w kościele Baptystów. Sposób, w jaki dyrygują tłumem, show sceniczny i cała atmosfera sprawiają, że chcesz krzyczeć »Hail Satan« pod koniec występu” – pisał rozentuzjazmowany fan po koncercie Polaków w nowojorskim klubie Terminal 5.