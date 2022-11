Androginiczny Timothée Chalamet. Nowa męska gwiazda kina

Timothée Chalamet – androginiczny, chłopięcy i uduchowiony – to męska gwiazda kina XXI w. i symbol pokolenia.

W wieku 22 lat był jednym z najmłodszych aktorów nominowanych do Oscara. Niedawno miliony nowych fanów na całym świecie zdobył dzięki roli szlachetnie urodzonego Paula Atrydy w przebojowej „Diunie”. A rola kanibala igrająca z wizerunkiem miłego, uroczego chłopca o rysach arystokraty we wchodzącym na polskie ekrany horrorze „Do ostatniej kości” to kolejna zaskakująca metamorfoza w jego błyskotliwej karierze.

Timothée Chalamet w ciągu zaledwie kilku lat stał się celebrytą i gwiazdorem, na punkcie którego szaleją nie tylko nastolatki.