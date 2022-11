Jerzy Połomski: ikona popkultury PRL. Polski Sinatra, postać z innej planety

Zmarły 14 listopada Jerzy Połomski był ikoną popkultury PRL, a zarazem symbolem archaicznego modelu sztuki estradowej. Przez sześć dekad swojej kariery pozostawał poza wpływem aktualnych mód.

Jego profesorem na Wydziale Estradowym warszawskiej Szkoły Teatralnej był Ludwik Sempoliński. To on namówił przyszłego gwiazdora piosenki na zmianę nazwiska Pająk na Połomski. Miał ponoć powiedzieć: „Zastanów się, kto przyjdzie na koncert, jak z afisza wyczyta, że będzie śpiewał Pająk. Z takim nazwiskiem nie zrobisz kariery”. Działo się to w połowie lat 50., kiedy świat poznawał piosenki młodego Elvisa Presleya i innych idoli pionierskiego okresu rock’n’rolla. Z tym światem nowej muzyki popularnej Jerzy Połomski nie miał jednak nic wspólnego.