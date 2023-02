Komiksy lutego 2023

Tillie Walden należy do najciekawszych autorek współczesnego komiksu, o czym mogliśmy się przekonać, czytając jej „Załogę Promienia”, feministyczną love story rozgrywającą się w kosmicznej przestrzeni. Autobiograficzne „Zawirowania” (przeł. Kaja Makowska, Kultura Gniewu, 5/6) są jeszcze bardziej udane: to pamiętnik czasów dojrzewania z łyżwiarstwem figurowym na pierwszym planie. Kilka początkowych stron sugeruje dramat w stylu „Czarnego łabędzia”, ale mordercze treningi i wieczne poczucie niespełnienia ustępują szybko znacznie ciekawszej i wnikliwej opowieści, w której sportowe zmagania stają się metaforą wchodzenia w dorosłość oraz akceptacji własnych słabości i własnej siły. Bardzo intymny, subtelny, rysowany – dosłownie i w przenośni – delikatną kreską album.

Ocena: 5/6

*

Pod nieco przydługim tytułem „Wypadek na polowaniu. Prawdziwa opowieść o zbrodni i poezji” (scenariusz: David L. Carlson, rysunki: Landis Blair, przeł. Jacek Żuławnik, Lost In Time, 5/6) kryje się nie mniej długi, złożony i wielowątkowy portret niewidomego poety (a jednocześnie byłego gangstera, który stracił wzrok podczas jednego z napadów) Matta Rizzo. Fabularyzowany dokument z życia chicagowskiego jest zarazem historią relacji ojca i syna, a przede wszystkim hołdem złożonym literaturze: istotnym elementem fabuły są liczne odniesienia do „Boskiej komedii” oraz filozoficznych pism Platona i Nietzschego. Twórcy „Wypadku…” nie pozwalają jednak, by erudycyjne nawiązania przesłoniły narrację: ten intelektualny komiks jest również wciągającą lekturą, rozpisaną na imponujące detalami precyzyjne ilustracje.

Ocena: 5/6

*

Dla wytchnienia: „Ocean miłości” (scenariusz: Wilfrid Lupano, rysunki: Grégory Panaccione, Mandioca, 4/6), poprowadzona całkowicie bez słów historia pechowego rybaka, który zaginął na morzu, i jego żony nieustającej w poszukiwaniach.