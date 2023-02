Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

To jest moment historyczny. W globalnej reklamie firmy Levi’s z okazji 150-lecia wprowadzenia na rynek kultowych spodni 501 pojawiła się piosenka grupy Kryzys „Mam dość”. Ten model jeansów ma coś wspólnego z legendą Roberta Brylewskiego. Jest nie do zdarcia.

• Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył sprawę rapera Maty, oskarżonego o posiadanie 1,45 g marihuany. Trudno uznać, kto w tej sprawie jest ofiarą. Chyba ten, który nie potrafił załatwić więcej.

• Tomasz Kammel, gwiazda TVP, w „Pytaniu na śniadanie” zdefiniował życie i twórczość Michaela Jacksona: „Był złym człowiekiem”. Bardzo cenię ludzi, którzy zło wyczuwają z odległości 9 tys. km, a nie potrafią go dostrzec w studiu obok.

• Iga Świątek została ambasadorką napojów izotonicznych Oshee. Napoje izotoniczne to takie, które dostarczają pijącemu energii. I to się zgadza. Krzysiek Piątek po Oshee nabrał takiej energii, że do dziś nie może usiedzieć w jednym klubie.

• Irena Santor wyznała, że marzy o odsunięciu PiS od władzy. O wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego powiedziała krótko: „zwykła nikczemność” i „zimne kretyństwo”. Każdy, kto zna dorobek pani Ireny, wie, że zawsze miała dobre teksty.

• Lekarka i influencerka Nicole Sochacki-Wójcicka, znana jako Mama Ginekolog, wyznała, że przyjmuje znajome kobiety na wizyty lekarskie poza kolejnością. Oburzyli się wszyscy. Od Mai Staśko, przez polityków, po NFZ. Niektórzy ewidentnie oburzali się poza kolejnością.

• Adam Małysz został ambasadorem polskiej marki mody męskiej Lancerto. Nasz Orzeł z Wisły. Od razu przypominają mi się słowa Marii Czubaszek: „Widziałeś kiedyś orła zwisłego?”.

• Krzysztof Skiba ujawnił, że jego koledzy prowadzą imprezy, biorą pieniądze i zaraz szybko uciekają, nie biorąc nawet kieliszka wódki do ust.