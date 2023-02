Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Olaf Lubaszenko pochwalił się imponującą metamorfozą. Aktor schudł 80 kilo. W tym samym czasie Magda Gessler schudła 13 kilo. Magda wyeliminowała ze swojej diety czas, kiedy nie spożywa posiłków. Olaf wyeliminował z diety Magdę.

• UOKiK po raz pierwszy chce ukarać topowych influencerów za niewystarczające oznaczanie reklam na Instagramie. Na pierwszy ogień poszli Małgorzata Rozenek, Filip Chajzer i Doda. Brawo. Inni też oszukują. Oznaczają siebie „artysta” albo „osobowość medialna”.

• Monika Olejnik prawomocnie wygrała z TVP. Sąd nakazał sześciokrotne przeproszenie dziennikarki przy głównym wydaniu „Wiadomości”. Telewizja publiczna zarzucała Monice, że nieuczciwie zdobyła mieszkanie. Bo gdyby była uczciwa, to powinna willę.

• TVP ogłosiła listę 10 finalistów krajowych eliminacji do Eurowizji 2023. Jest z kogo wybierać: Ahlena, Blanka, Dominik Dudek, Felivers, Jan Yan Majewski czy Maja Hyży. Tylu znanych nazwisk nie widziałem od czasu ostatnich powołań Czesława Michniewicza.

• Znany raper Wojtek Sokół spotyka się z młodszą od siebie o 25 lat modelką Kingą Kożuch, która jest siostrzenicą znanego dziennikarza TVN. Co mogę napisać? Kochanie, jakby co, to dzwoń. Mój telefon znasz.

• Sandra Kubicka poprowadzi randkowy show TVP pt. „Love me or leave me. Kochaj albo rzuć”. Bohaterami są pary, które planują ślub, ale postanowiły przetestować swoje związki na wyspie. Sandra już przetestowała swoje opozycyjne poglądy i wyszło, że nie jest wierna.

• Jest kolejny sukces w burzliwym życiu aktora, malarza, zawodnika MMA, muzyka i literata Sebastiana Fabijańskiego. Spotyka się z 19-letnią tiktokerką. Dobry wiek. Aktor będzie miał dużo czasu, aby jej opowiedzieć o sobie.