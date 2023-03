Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Robert Lewandowski nie ma dobrego czasu. Zawodnik wspomniał ostatnio w wywiadzie o Janie Pawle II: „Zawsze starał się czynić świat lepszym”. Jak widać, napastnik zawsze będzie słabym obrońcą.

• W roku 2022 polskie piosenki zostały odsłuchane na serwisie Spotify 17 mld razy. Najpopularniejsi artyści to Taco Hemingway i Sanah. Najpopularniejszym utworem był „Kiss cam” Maty. 17 miliardów. To pierwsza tak duża kwota, która nie przeszła przez ministra Czarnka.

• Rządowa tuba, czyli Polska Press, chce powalczyć z Pudelkiem czy Plotkiem i szykuje serwis internetowy o show-biznesie. Ja bym brał dziennikarzy z Pudelka. U was się sprawdzą, bo wiedzą, co to donos, szczucie i nagonka.

• Producent filmowy i były małżonek Dody Emil Stępień trafił do aresztu na trzy miesiące. Według prokuratury Emil przywłaszczył 13,2 mln zł inwestorów, wyłożone na film „Grom”. Polskie kino wreszcie trafiło we właściwe ręce.

• 27-letni wokalista Dawid Kwiatkowski ujawnił w podkaście „Dwa Światy”: „Tak, jestem milionerem”. Co prawda było to dwa lata temu, ale na miejscu Dawida uważałbym z takimi wyznaniami. Liczba zer pewnie się zwiększyła. W serwisach plotkarskich też.

• Norbi wyznał w podcaście Onetu, że jego rekordem było zagranie ośmiu koncertów w jeden dzień. Gratuluję. Przybywa kolejny argument za zniesieniem czasu letniego.

• Podczas kolejnej gali freakfightowej High League mąż modelki Karoliny Pisarek zmierzy się w oktagonie z Mateuszem Gąsiewskim, bratem aktorki Wiktorii Gąsiewskiej. W następnej edycji sąsiad Sylwii Bomby zawalczy z fryzjerem Rafała Maślaka.

• Podczas „Kuchennych rewolucji” w Krakowie Magda Gessler powiedziała szefowej kuchni: „Pani ma taką energię, że trzeba spierd…ć”.