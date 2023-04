Komiksy marca 2023

Na początek tytuł jeszcze z ubiegłego roku, lecz wart przypomnienia, bo niedawno został uhonorowany Złotym Kurczakiem (tę piękną nazwę noszą przyznawane co roku nagrody dla komiksów undergroundowych) w kategorii „najlepszy album”. „Prywaciarz” (wydanie niezależne, 4/6) jest częścią większego projektu „Wyspa Szyszek”, stworzonego przez rysownika Jakuba Babczyńskiego we współpracy z różnymi scenarzystami (a w tym konkretnym przypadku z Tomaszem Kontnym, autorem m.in. popularnej serii „Wydział VII”). „Prywaciarz” łączy w sobie elementy kryminału, historii szpiegowskiej i slapstickowej komedii, wszystko w dziwaczno-groteskowych realiach wyspy rządzonej twardą ręką przez wszechwładnego Burmistrza. Wydawnictwa niezależne łatwo znikają w natłoku ukazujących się każdego miesiąca tytułów, a naprawdę warto o nich pamiętać, bo poza głównym obiegiem ukazują się często rzeczy nieprzeciętne.

Ocena: 4/6

Komiksy Michele Recha, lepiej znanego jako Zerocalcare, także wyrastają z tradycji undergroundu, lecz okazały się prawdziwym fenomenem. We Włoszech są bestsellerami większymi niż amerykańskie przeboje czy rodzime hity w stylu „Dylana Doga”, doczekały się też zrealizowanej przez Netflix ekranizacji. Wreszcie dotarły także do nas: „Przepowiednia pancernika” (przeł. Paulina Kwaśniewska-Urban, Mandioca, 5/6) pozwala lepiej zrozumieć fenomen Zerocalcare. Jego komiks to głęboko zanurzona w popkulturze autobiograficzna opowieść o niedoli komiksiarza, artystycznych aspiracjach, lecz także o relacjach, przyjaźni, niespełnionej miłości. Album jest bowiem zarazem wzruszającym pożegnaniem przedwcześnie zmarłej przyjaciółki z młodości. „Przepowiednia…” bywa piekielnie błyskotliwa, kiedy indziej balansuje na granicy banału i oczywistości, ale być może dlatego jest tak popularna: każdy może w niej odnaleźć okruchy własnego życia.