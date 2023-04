Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Są wyniki badania popularności dziennikarzy telewizyjnych. Na pierwszym miejscu Piotr Kraśko, dalej Anita Werner i Bogdan Rymanowski. Gwiazdy TVP, Danuta Holecka razem z Krzysztofem Ziemcem, na ósmym miejscu. Razem. Nierozłączni jak polityka i kłamstwo.

• No i mamy nowego Kukiza. Raper Adam O.S.T.R. Ostrowski wystąpił w „Wiadomościach” TVP z lustracją współpracowników TVN. Biorę to za komplement. Początkujący Judasz wkłada w pocałunek dużo szczerego uczucia.

• W podkaście Onetu Misiek Koterski został zapytany o zdarzenia, których nie ma w jego biografii. Na przykład o to, że wynajęty taksówkarz z rachunkiem na 7 tys. zł do dziś nie wie, gdzie on jest. Dlatego warto brać Ubera. Ich kierowcy też nie wiedzą, gdzie są.

• Serwis Jastrząb Post umiłował do końca Conana Kaźmierskiego: „Conan ma złote zęby. Conan na ślubie. Conan obwieszony zlotem. Conan u dentysty. Conan zgasił złośliwego fana. Conan na basenie. Conan był chory. Conan para się magią”. Był kiedyś taki film „Conan Barbarzyńca”. Też historia dramatyczna.

• Michał Wójcik, wiceprezes Solidarnej Polski, zademonstrował w TVP Info swój talent, wykonując utwór Krzysztofa Krawczyka pt. „Parostatek”. Proroczy wybór. Znając poglądy jego partii, to może być wkrótce dominujący środek transportu.

• „Żudziewicz i Jeschke ochrzcili córkę. Jest fotorelacja. Róża rozczuliła internautów – Jak aniołek”. Tyle media. Nie wiem, kim jest Żudziewicz i Jeschke, i współczuję pani Róży. Chrzest jak wiadomo uwalnia nas od grzechu pierworodnego, obdarza łaską i zapewnia wyższe zasięgi.

• Zmiany w serialu TVP „Komisarz Alex”. W postać nowego komisarza, który jest opiekunem tytułowego owczarka niemieckiego, wcieli się Jacek Knap.