Siła dokumentu. Rusza Millennium Docs Against Gravity

Hasło jubileuszowej, 20. edycji festiwalu filmów dokumentalnych „Nie bądź obojętny_a” to odwołanie do credo Mariana Turskiego, które stało się także symbolem obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Imprezę otworzy „Pianoforte” Jakuba Piątka, pasjonująca opowieść o uczestnikach Konkursu Chopinowskiego, oklaskiwana w Sundance. W programie mnóstwo atrakcji – z najnowszym dziełem Nikolausa Geyrhaltera „Nie na miejscu” o globalnej nadprodukcji śmieci na czele. Fanów Wernera Herzoga ucieszy „Scena myśli”, wędrówka po ludzkim mózgu i roli neurobiologii we współczesnym świecie. Laureatka weneckiego Złotego Lwa i nominowana do Oscara Laura Poitras („Citizenfour”) w „Całe to piękno i krew” opowie o Nan Goldin – fotografce, która zdobyła sławę, dokumentując życie osób LGBT+ w Stanach Zjednoczonych i epidemię AIDS w latach 80. i 90., a obecnie walczy z koncernem farmaceutycznym odpowiedzialnym za kryzys opioidowy.

Millennium Docs Against Gravity, 12–21 maja stacjonarnie i 23 maja–4 czerwca online, Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Łódź, Bydgoszcz, Lublin