Największa w historii wystawa dzieł Vermeera. Tak zrobili to Holendrzy

Vermeer w Amsterdamie jest hitem – jak trasy koncertowe Taylor Swift czy Beyoncé. I przyczynkiem do pytania: jak się wykuwa taki sukces w muzealnictwie?

Największą w historii wystawę dzieł Johannesa Vermeera w Rijksmuseum można oglądać już od 10 lutego. W sumie sprzedano na nią 450 tys. biletów, można więc szacować, że jak dotąd odwiedziło ją ok. 340 tys. osób. To jedna z tych megawystaw, które zarówno same muzea, jak i media określają „once in a life-time opportunities”. Czytając nagłówki, można pomyśleć, że żyjemy w świecie po brzegi wypełnionym takimi „okazjami życia” czy „jedynymi szansami”, więc chyba, wbrew semantyce, nie szkodzi, jeśli równie seryjnie je marnujemy. Ale Vermeera – rekordowe 28 (choć teraz, kiedy „Dziewczyna z perłą” powróciła do swojego macierzystego muzeum w Hadze, 27) dzieł wystawianych w Amsterdamie przez Rijksmuseum – zobaczyć warto. Warto też, przy tej okazji, zajrzeć za kulisy tworzenia wystaw – nie tylko tych ogromnych, ale także trochę mniejszych.

Marzenie kustosza

Typowa ścieżka przy pracy nad dużą wystawą? Kustosz wpada na pomysł, zgłasza go zarządowi muzeum, dopracowuje kolejne kwestie: artystyczne, administracyjne, organizacyjne, ekonomiczne. – Mój pierwszy kontakt, kiedy pomyślę o wystawie, to zespół konserwatorski, bo trzeba odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: co nadaje się do eksponowania w warunkach, które jesteśmy w stanie stworzyć? – tłumaczy kustosz Beata Romanowicz z Muzeum Narodowego w Krakowie.