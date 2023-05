Puls tamtych dni. Najlepsze komiksy maja 2023

„Festiwal” Jacka Świdzińskiego, „Thorgal Saga” i „Z całej pety” Daniela Warrena Johnsona.

Latem 1955 r. ulice Warszawy zatętniły życiem: Festiwal Młodzieży na dwa tygodnie zamienił poszarzałe miasto w roztańczoną metropolię, a na ulice wyszli młodzi ludzie, niby gotowi budować globalny socjalizm, lecz przede wszystkim marzący o tym, by dotknąć wielkiego świata. We wspaniałym „Festiwalu” (Kultura Gniewu, 5/6) Jacek Świdziński, czerpiąc ze wspomnień uczestników i bazując na bogatej dokumentacji fotograficznej, zdołał przypomnieć nie tylko tę propagandową fasadę, lecz przede wszystkim zajrzeć za kulisy wydarzenia. Losy kilku postaci – przodowniczek pracy, klientów salonu fryzjerskiego, zagubionego niemieckiego turysty, ulicznika kradnącego pamiątkowe znaczki – układa w uniwersalną opowieść o nadziei i skrywanych pragnieniach, lecz również o resentymentach, zadawnionych urazach, fizycznej i symbolicznej przemocy. To komiks kipiący emocjami, pulsujący jazzowym rytmem, miejscami nieodparcie zabawny, lecz jednocześnie pełen goryczy i smutku: jak Warszawa tamtych dni, gdy kolory transparentów nie były w stanie zasłonić wojennych ran.

Ocena: 5/6

*

Choć Grzegorz Rosiński kilka lat temu wycofał się z tworzenia nowych komiksów o Thorgalu, wymyślony przez niego i przez scenarzystę Jeana Van Hamme’a świat wciąż się rozrasta. Teraz dołączyła do niego nowa seria: „Thorgal Saga”, a każdy jej tom ma być osobną opowieścią oddaną w ręce różnych artystów. Cykl otwiera album „Żegnaj, Aaricio” (przeł. Wojciech Birek, Story House Egmont, 3/6), w którym sędziwy Thorgal, opłakując śmierć ukochanej żony, decyduje się na podróż w przeszłość, nieświadomy, że to pułapka zastawiona na niego przez węża Nidhogga, żądnego zemsty za upokorzenia sprzed lat. Autor Robin Recht jest cenionym twórcą komiksowej fantastyki (w Polsce ukazał się m.