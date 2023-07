Nowi wirtuozi. Jazz Around Festival 2023

Co zmienił okres pandemiczny w muzycznych hierarchiach? Większą niż dotąd publiczność miały autorskie kanały muzyków na YouTubie, więc ci, którzy już tam byli popularni, dziś zbierają efekty pracy także w występach na żywo.

Co zmienił okres pandemiczny w muzycznych hierarchiach? Większą niż dotąd publiczność miały autorskie kanały muzyków na YouTubie, więc ci, którzy już tam byli popularni, dziś zbierają efekty pracy także w występach na żywo. Tak jest z co najmniej dwiema gwiazdami Jazz Around Festivalu. Gitarzysta Cory Wong i basista MonoNeon (prywatnie Dywane Thomas Jr.) potrafili zainteresować setki tysięcy widzów nie tylko nienaganną techniką i swobodnym stylem z pogranicza funku i jazzu, ale też osobowością.

Szczegóły: jazzaround.pl

Jazz Around Festival, 21–22 lipca, Katowice, MCK i NOSPR