Saleta szczerze o Kaczyńskim. Czasem trzeba mieć obitą głowę, żeby trzeźwo myśleć

Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

To będzie spotkanie tytanów. 24 lutego na ringu KSW zmierzą się zawodnik MMA Mamed Chalidow i pięściarz Tomasz Adamek. Honorarium za walkę ma przekraczać 3 mln zł. Może być ciekawie. 24 lutego to Dzień Niespodziewanego Całusa.

• Marek Molak, aktor z serialu „Barwy szczęścia”, trenujący sporty walki, wyznał, że chętnie zmierzyłby się z „totalnym beztalenciem”, „fifarafą bez charakteru”, czyli Sebastianem Fabijańskim. Sebastian. Ja bym się przejął. Nigdy nie należy bagatelizować niezdolnych ludzi. Szczególnie w dużych grupach.

• Justyna Dobrosz-Oracz wróciła do TVP. Brawo. Cenię ją za temperament do dziennikarstwa i makijażu. A piszę to w myśl zasady: Wszyscy cenią sobie twoją szczerość, dopóki nie jesteś szczery na ich temat. Wtedy jesteś dupkiem.

• 23 lutego Amazon Prime Video pokaże dokument o Kubie Błaszczykowskim zatytułowany zaskakująco „Kuba”. Trzymam kciuki. Po dokumencie o Robercie Lewandowskim wiemy, że w filmie o piłkarzach chodzi o ścisłe krycie, a nie kiwanie się na własnej połowie.

• „Kto w końcu nazwie rzeczy po imieniu i powie głośno, że Kaczyński jest niepoczytalny. Zamiast analizować to, co mówi?”. To Przemysław Saleta, pięściarz i zawodnik mieszanych stylów walki. Jak widać czasami trzeba mieć obitą głowę, żeby trzeźwo myśleć.

• Filip Chajzer zatańczy w programie „Taniec z gwiazdami” w Polsacie. Ma być to jego przepustka do stałej obecności w stacji. Może lepiej być absolutnie niedorzecznym niż absolutnie nudnym.

• Wiadomość dla wtajemniczonych. Bambi z wytwórni Baila Ella nie jest już hypemanką Young Leosi. W celu zrozumienia tej informacji udaj się do najbliższej szkoły podstawowej.

• Jarosław Kaczyński zapowiedział stworzenie Wielkiej Telewizji Prywatnej.