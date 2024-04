Coals i ich rozmarzona muzyka. Wiedzą o młodej publice coś, czego inni nie wiedzą

Duet Coals jest zawieszony między pokoleniami, między popem a muzyką alternatywną, między światowością a polskością. I wie o młodej publiczności coś, czego inni nie wiedzą.

Rozmarzona muzyka pop duetu Coals trafia w sam środek wirtualno-realnego pogranicza. W końcu popularny sepiowy filtr, który znajdziemy na Instagramie, można też dojrzeć i w naturze – w złotej polskiej jesieni. A Coals mimo światowych ambicji wydają się bardzo tutejsi. Deklarują też, że są zilenialsami, czyli nie identyfikują się do końca z pokoleniem Z, ale też nie należą do milenialsów. Wokalistka i autorka tekstów Kacha Kowalczyk i siedzący za konsoletą Łukasz Rozmysłowski nie pamiętają czasów przed internetem, ale ich dorastanie nie przypadło jeszcze w całości na czasy mediów społecznościowych. To daje im wyjątkowe spojrzenie nie tylko na proces tworzenia muzyki, ale i sposób jej dystrybucji czy interakcję z publicznością.

Poznali się przez internet. A swój alternatywny pop o elektronicznym brzmieniu i z anglojęzycznymi tekstami zaczęli tworzyć nie w studiu, tylko w mieszkaniu mamy Łukasza. Kacha wstydziła się stawać za mikrofonem przy koledze z zespołu, a co dopiero w profesjonalnym otoczeniu. Śląsk dał im nazwę nawiązującą do surowca symbolizującego ich rodzinny region (Kacha pochodzi z Gliwic, Łukasz z Cieszyna). A efektem tych pierwszych spotkań był debiutancki album „Tamagotchi”, wydany w 2017 r. Trafił w gusta publiki spragnionej melancholijnego popu, którego autorzy traktowaliby słuchaczy poważnie. Dziś to dojrzałe podejście do muzyki słychać na płycie „Sanatorium”, tyle że powodów do zainteresowania duetem jest jeszcze więcej.

Czasy są eklektyczne

Najważniejsza zmiana to porzucenie języka angielskiego. Pierwszą zapowiedzią tego ruchu był minialbum „Klan”, wydany w 2019 r. Już w tytule Coals sygnalizowali przywiązanie do rodzimej popkultury i uczucia swojskiego komfortu, z jakim kojarzy się kultowa telenowela.