Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Walka Artura Szpilki i Arkadiusza Wrzoska na 94. gali KSW trwała 14 sekund i skończyła się nokautem Artura. To dobry moment, aby federacja na swoje walki przestała sprzedawać karnety, a zaczęła bilety czasowe.

• Według „Vivy” Włodzimierz Press poznał swoją żonę na planie „Czterech pancernych” i są ze sobą 56 lat. Według wp.pl są razem 60 lat, według Pomponika – „Poznał kobietę swego życia”, a według „Świata seriali” – „Serial zrujnował mu życie”.

• Grający w lidze rosyjskiej piłkarz Maciej Rybus wraz z kolegami z zespołu pojawił się na obchodach Dnia Zwycięstwa i oddał hołd żołnierzom Armii Radzieckiej. Maciej swą karierę zaczynał w Pelikanie Łowicz. A nie od dziś wiemy, że to ptak, co łyka wszystko.

• Paulina Smaszcz, niegdyś Kurzajewska, udzieliła wywiadu, w którym ujawnia szczegóły pozwu wobec swojego byłego męża. Najczęściej pojawiającym się słowem są pieniądze. Elegancko. Mogła przecież mówić: kapusta, mamona czy siano.

• Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie koncertu „Cud życia”, który kosztował TVP ponad 4,5 mln zł. A wszystko oczywiście za panowania Jacka Kurskiego. Pamiętam konferansjerkę Tomasza Kammela. Taka ilość wazeliny musiała kosztować.

• Piotr Kędzierski, dziennikarz, restaurator, DJ, autor jednego z najpopularniejszych podkastów w kraju, otworzył na warszawskim Powiślu przyczepę z oryginalnymi berlińskimi kiełbaskami currywurst. Okupacja trwa. Kiedyś śląska, wczoraj frankfurterka, a dzisiaj to.

• To jest news tygodnia, a może nawet news roku. Rafał Mroczek (to ten drugi) wziął ślub w tajemnicy. To jego tradycyjna strategia. Do dziś niewyjaśnioną tajemnicą jest to, dlaczego został aktorem.