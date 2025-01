Trochę inna Ameryka, czyli najciekawsze komiksy stycznia

Świat z niepokojem patrzy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Na szczęście kultura potrafi, przynajmniej na parę chwil, stać się portalem do alternatywnej rzeczywistości. „Połączenia” (scenariusz: Mariko Tamaki, rysunki: Jillian Tamaki, przeł. Aga Zano, Kultura Gniewu, 5/6) zabierają czytelników do Nowego Jorku, w którym na wycieczce marzeń spotykają się nierozłączne niegdyś kumpelki Zoe i Dani. I jest jeszcze ta trzecia, Fiona, której obecność zaburza wypracowane relacje między dziewczynami. Mariko Tamaki (która z kuzynką Jillian napisała wcześniej m.in. udane „Pewnego lata”) tworzy portrety młodych kobiet rozdartych między pielęgnowaniem wspomnień z dzieciństwa a potrzebą układania życia od nowa. To literatura subtelna i empatyczna, co przyniosło autorkom nominację do nagrody Lambda, prestiżowego wyróżnienia dla prozy poruszającej tematy LGBTQ+.

