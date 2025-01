Fani rezygnują ze słuchania Zenka, Magda Gessler toczy bój

Tymczasem Blanka Lipińska poinformowała, że nie poleca zabiegów chirurgicznych na powiekach, gdyż ona taki sobie zafundowała i oczy jej się nie domykają.

Filip Chajzer wraz z ojcem Zygmuntem wracają do telewizji, razem, i to do jednego programu. Na kanale Antena HD. Pierwszy sezon minie nam na szukaniu, gdzie to w ogóle można obejrzeć.

• Gazeta.pl na pierwszej stronie ujawnia: „Tego się nikt nie spodziewał. Trumpowi oberwało się od Peji”. Kim jest Trump, wiemy wszyscy. Kim Peja, wiedzą fani. Kim jest dziś gazeta.pl, nie wie nikt.

• Zenek Martyniuk, pierwszy bard TVP PiS, nagrał wspólny filmik z kandydatem na prezydenta Rafałem Trzaskowskim. I już są doskonałe wiadomości dla polskiej kultury. Fani rezygnują ze słuchania Zenka.

• W Antyradiu ruszył duet Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Panowie nazywają się „Desperanos” i pracują pomiędzy 7 a 10 rano. To najczęstsza pora zawału mięśnia sercowego. Czyli mają dużą konkurencję.

• Blanka Lipińska poinformowała, że nie poleca zabiegów chirurgicznych na powiekach, gdyż ona taki sobie zafundowała i oczy jej się nie domykają. Dzięki temu na własne oczy widzi, jak śpi.

• „Królową przetrwania” ogląda w TVN7 średnio 410 tys. widzów. Teraz już wiemy, przez jaką kwotę zasiłku okresowego i desperacji trzeba pomnożyć ujemną liczbę talentu, żeby wyszło 410.

• Szok w Teatrze Narodowym. Jan Englert, dyrektor i reżyser, zatrudnił w „Hamlecie” własną córkę Helenę oraz małżonkę Beatę. Ignoranci i amatorzy nie wiedzą, że „Hamlet” rozgrywa się w gronie najbliższych.

• Magda Gessler toczy medialny bój ze Schroniskiem Bukowina o zwrot wypchanej głowy łosia, którą podarowała restauratorom kilka lat temu. Za to lubię szołbiznes. To branża nieograniczonych szans dla ludzi z głową.

• Mateusz Morawiecki podczas pobytu w Waszyngtonie zrobił sobie selfie z Donaldem Trumpem oraz prezydentem Argentyny Javierem Mileiem.