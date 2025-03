Lepszy cellulit w chacie niż silikon w internecie

Tymczasem w finale plebiscytu Dzban Roku 2024 o pierwsze miejsce powalczą chwilowo delegowany nad Dunaj Marcin Romanowski oraz TV Republika. Był taki mecz w 1986 r.

Szok i niedowierzanie. Sandra Kubicka rozwodzi się z Baronem. Prawie dokładnie w pierwszą rocznicę ślubu. Baron to ciekawy osobnik. Jeśli Bóg stworzył człowieka, to on jest końcówką kolekcji.

• Nie mniejszy szok. Pierwszym uczestnikiem „Tańca z gwiazdami”, który pożegnał się z nową edycją, był Maciej Kurzajewski. Potwierdza się teoria, że to nie jest program o tańcu, tylko o ludziach.

• Marcin Prokop zapytany, jakiej rady udzieliłby dziś Szymonowi Hołowni, odpowiedział: „Rezygnacja z wyborów prezydenckich w zamian za dobre stanowisko w Europie”. 3,7 proc. poparcia. Szukałbym w ogłoszeniach „Pracownik sezonowy”. Od zaraz.

• Anna Mucha wypowiedziała się na temat programu „Królowe przetrwania”: „To jest rak oczu. Bywam w dżunglach, ale na swoich warunkach”. Coś w tym jest. Przez fabułę „M jak miłość” trudno się przedrzeć.

• Prokuratura Krajowa wydała komunikat w sprawie zatrzymania influencerów. Zabezpieczono 17 samochodów, biżuterię o wartości 500 tys. zł oraz 7,5 mln zł. 17 aut. Jak widać, na VAT można się przejechać wieloma markami.

• Piotr Gąsowski dołączy do komentatorów „Szkła kontaktowego” w TVN24. Brawo. Piotr potrafi wnieść życie do programu, w którym występuje. Po „Tańcu z gwiazdami” szybko urodziła mu się córka.

• Komentator „Szkła kontaktowego” Tomasz Sianecki, lat 64, zadeklarował, że zgłosi się na szkolenie wojskowe. Brawo. Ciężki żart może być zabójczą bronią.

• W związku z zarzutami w sprawie loterii Buddy TVN Turbo zawiesiło współpracę z Adamem K. i Sebastianem K. Ostatecznie upadł mit, że figurka Buddy w domu przynosi szczęście.

• Justyna Steczkowska z utworem „Gaja” zajęła pierwsze miejsce wśród występów na Kanale Eurowizji na YouTube.