Groza i nadzieja, czyli najciekawsze komiksy marca

Polscy artyści coraz chętniej sięgają po wyraziste gatunki. „Czarne serce” Łukasza Godlewskiego (Best Comics, 5/6) to – obok „Smoły” Piotra Marca oraz nieustannie trzymającej poziom serii „Wydział 7” – jeden z najlepszych graficznych horrorów ostatnich miesięcy. Jego bohaterką jest młoda kobieta poszukująca w Indiach sposobu na ocalenie siostry, którą pochłonęła demoniczna otchłań. Autor czerpie inspiracje z hinduskiej mitologii, dokłada elementy zapożyczone z klasyki literackiej grozy, od Lovecrafta po Barkera, a wszystko układa w przemyślany, intrygujący, okultystyczny horror, perfekcyjnie dopracowany także od strony graficznej. Godlewski doskonale czuje temat i umie korzystać z gatunkowych klisz tak, by swojej pracy nadać świeżość i energię.

Ocena: 5/6