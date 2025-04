W kolejce do kolonoskopii miałem więcej widzów niż Vega

Tymczasem Piotr Zychowicz ujawnił, że nie interesuje go bieżąca polska polityka, gdyż przypomina mu walkę kogutów. „Dużo piór leci i sporo krzyku”. Coś w tym jest.

Jakub Rzeźniczak, 38-letni obrońca, zrezygnował z piłkarskiej emerytury i podpisał kontrakt z liderem IV ligi w okręgu lubelskim, czyli Stalą Kraśnik. Z opisu wynika, że łatwiej trafić w bramkę niż do nich.

• Ania Lewandowska wyznała, że to, co ją różni od Roberta, to fakt, że on ma kontakt z pięcioma osobami, a ona – z 50. Gdy popatrzymy na ostatnie mecze naszej kadry, to widać, że liczba jego kontaktów zmalała.

• Podczas gali Fryderyków w krakowskiej Tauron Arenie na scenie pojawił się robot Mata, który wykonał za rapera utwór „Lloret de Mar”. Na początku był trochę sztywny, ale później się rozkręcił.

• Paulina Smaszcz wrzuciła na Instagram zdjęcie w bieliźnie. Komentarze klasyczne: „Cichopek może sobie pomarzyć, a Kurzajewski popłakać”. Jak widać, skromna bielizna potrafi odsłonić i cudze problemy.

• TV Republika, czyli „Folwark zwierzęcy” Tomasza Sakiewicza, prosi widzów o cykliczne wpłaty. „Po 10 złotych, ale regularnie” – apelują. To nie koło było najważniejszym wynalazkiem ludzkości. A taca.

• Influencerzy Deynn i Majewski zostali rodzicami i nadawali w social mediach prosto z porodówki. Ich synek swoimi kompetencjami pierwszego dnia dogonił rodziców. Też jest znany.

• Marcin Możdżonek, były siatkarski mistrz świata, poparł Sławomira Mentzena w wyborach prezydenckich, przy okazji bezprawnie używając materiałów Polsatu. To się u nich nazywa błąd zagrywki.

• Marcin Najman poległ na gali Fame MMA 25, gdzie wystąpił w pojedynku jeden na dwóch. Polsko-tunezyjscy tiktokerzy bracia Neffati spowodowali, że Marcin był liczony czterokrotnie. Czyli razem będzie sześć.

• Gazeta.pl donosi: „Partnerka Hakiela szczerze o ciąży: Zrobiłam test i wyszedł pozytywny”.