Polowanie na filiżankę. Kluczem do tej kolekcji jest pasja

Andrzej Kareński-Tschurl ma w sobie imperatyw podążania za pasją. Kiedyś zbierał krawaty. Dziś ich już nie nosi, a każdy zamieniłby na filiżankę do mokki. Jego niezwykła kolekcja ponad 500 filiżanek powstała z ucieczek do przeszłości w świat kunsztu i wrażliwości artystycznej.

W dwóch dużych gablotach poznańskiego mieszkania Anny i Andrzeja Kareńskich-Tschurl udało się wyeksponować jedynie 360 filiżanek. Kolekcjoner nie ma zgody na umieszczenie trzeciego regału: – Żona protestuje przeciw zmianie funkcji mieszkalnej na muzealną. Już teraz odwiedzający nas znajomi starają się zachować bezpieczny dystans wobec zbiorów. A ja uważam, że właśnie one dodały charakteru i klimatu wnętrzom w kamienicy.

Inspirujący prezent

To było jakieś 10 lat temu. Z okazji urodzin Anna podarowała Andrzejowi filiżankę Rosenthala o rzadko spotykanej reliefowej dekoracji porcelany porcelaną techniką pâte-sur-pâte. Wypatrzyli ją razem podczas wernisażu w jednej z poznańskich galerii sztuki połączonej z antykwariatem. – Kilka razy podczas imprezy wracałem przed witrynę, w której stała – wspomina Kareński-Tschurl. – Nie uszło to uwagi żony. Kupiła filiżankę w tajemnicy przede mną! Parę dni później czułem wielką radość, trzymając ją w dłoniach. Wtedy też zaświtała mi myśl, że wspaniale byłoby mieć własną kolekcję filiżanek do mokki, pochodzących wyłącznie z manufaktury Rosenthal, reprezentujących różne okresy jej działalności, rozmaite style, formy, techniki.