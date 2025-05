Czekam na „Lalkę” zrobioną przez TV Republika

Tymczasem Szymon Hołownia został skrytykowany za robienie zdjęć podczas pogrzebu papieża Franciszka. Już rozumiem, dlaczego jest twarzą propozycji zakazu smartfonów w szkole.

Szok i niedowierzanie. Marcin Mroczek (to ten drugi) po 12 latach rozwodzi się ze swoją żoną Marleną. To wielki cios dla polskiego kina. Wszystko wskazuje na to, że będzie miał teraz więcej czasu.

• Marek Kondrat o kondycji kina: „My nie umiemy za bardzo pisać scenariuszy. Kręcimy ciągle jakąś »M jak Plebanię«”. Dołączyłbym jeszcze „Na dobre i na złe”. Tam często lekarze ostrzegają: „Proszę się przygotować na najgorszy scenariusz”.

• Grzegorz Damięcki rozwodzi się z żoną po 34 latach. Aktor został przyłapany z Magdaleną Schejbal, jak wnoszą do kamienicy wielkie, tajemnicze kartony. To mogły być notatki z jej rozwodów.

• „TV Republika będzie miała koncesję na nadawanie wydaną przez zagranicznego regulatora” – zapowiedział Tomasz Sakiewicz. Kraju nie podał. Podobno w pakiecie dostali prawa do kreskówki „Wilk i Zając”.

• Małgorzata Tomaszewska, kolejna gwiazda Jacka Kurskiego, trafia do TVN. Znakomicie. Ktoś, kto w TVP poprowadził benefis Zenka Martyniuka, powinien wiedzieć, że w ramach wsparcia Ukrainy Zenek nie nagrał nowej piosenki.

• Szok dla milionów. „Milionerzy”, legendarny teleturniej TVN prowadzony przez Huberta Urbańskiego, trafi do Polsatu. Słuszna decyzja. Tam aktualnie przydadzą się każde pieniądze.

• 29 kwietnia Bożena Dykiel wystąpiła po raz ostatni w serialu „Na Wspólnej”. Jej postać pożegnała się z rodziną i wyjechała do Hiszpanii. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Całą energię skoncentrowała na sobie.