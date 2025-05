Jak Batyr wygra, to Nawrockiego uniewinni

Tymczasem 1 030 740 zł zarobił w czasach okupowanej przez PiS TVP Krzysztof Stanowski. Tanio jak za wszechstronny obiektywizm.

Kazik Staszewski, lat 61, wyznał niespodziewanie, że bardzo lubił amfetaminę, ale heroina go ominęła. Ładne. Jan Nowicki zawsze mawiał: prawdziwego artystę poznajemy po tym, w czym nie zagrał.

• Główny inspektor farmaceutyczny zawiadomił prokuraturę, że Doda popełnia przestępstwo, twierdząc, że jej autorskie suplementy mogą zastąpić leki na tarczycę. Ja mam tak samo z jej piosenkami.

• Była narzeczona Tomasza Kammela Katarzyna Niezgoda wystąpi w programie „Azja Express”. Kasia wiele lat temu zajmowała się finansami. Na skutek tamtego związku teraz finansami zajmuje się Tomasz.

• Wdowa po Nikosiu, Edyta Skotarczak, domaga się od Karola Nawrockiego przeprosin i 100 tys. zadośćuczynienia. No, chyba że Batyr wygra i go uniewinni.

• Aktor Piotr Witkowski wystąpił w filmie „Fachowiec” obok legendy kina akcji Jasona Stathama. Zagrał rosyjskiego bandytę, za co otrzymał gażę 5 tys. zł. Podobno to film o handlarzach ludźmi. To widać po cenie.

• Lider Bayer Full Sławomir Świerzyński otrzymał od Andrzeja Dudy medal „za zasługi w działalności artystycznej”. Zasłużenie. Oto dowód: „Raz dwa, jeszcze raz, kiedy tylko mamy czas. W przód, w tył, wspak, na wznak. Łupu cupu, siabadabada”.

• „Jak można było nie wystawić profesora Czarnka – tak Marcin Najman skomentował wybory prezydenckie. – Czarnek by te wybory wygrał”. Marcin dużo wie o wygrywaniu. Widział je wielokrotnie. U innych.

• Gwiazda „Pianisty” napisała książkę – to plotek.pl o Joannie Brodzik. Przypomnijmy opis roli: „Dziewczyna zabita strzałem w głowę”.

• Krzysztof Hołowczyc opowiedział, że zdarzało mu się wozić partnerów swoich córek: „Jeden z nich wsiadł do rajdówki, a następnie wysiadł i nabrał szacunku”.