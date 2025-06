Puls młodego malarstwa. Kolekcja mBanku to dokument niespokojnej epoki

W Gdańsku przez całe wakacje oglądać można kolekcję prac młodych polskich artystów – dar mBanku dla tutejszego Muzeum Narodowego.

W 2020 r. mBank rozpoczął budowę kolekcji „m jak malarstwo”. Celem projektu było stworzenie panoramy młodego polskiego malarstwa. Powstała komisja zakupowa, na której czele stanął dziennikarz POLITYKI Piotr Sarzyński. Zaczęły się łowy na dzieła. Szukano po akademiach sztuk pięknych, w pracowniach i prywatnych galeriach. Zgromadzono najgorętsze nazwiska tzw. młodej sztuki. Wymieńmy kilka z nich: Marta Nadolle, Cyryl Polaczek czy Agata Słowak. W kolekcji znaleźli się m.in. laureaci, jak i nominowani do Paszportów POLITYKI.

Ostatecznie udało się stworzyć zbiór, który można nazwać dokumentem pogmatwanej, pełnej egzystencjalnego niepokoju epoki. Życia w cieniu pandemii, wojen i katastrofy klimatycznej. Dzieła, które oddawały ten lęk, można było dotąd oglądać jedynie na dwóch wystawach. Prezentowano je najpierw w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (2021 r.) oraz później w katowickim Rondzie Sztuki (2023 r.). Dodajmy, że ostatni pokaz miał miejsce ponad dwa lata temu.

Prace gromadzono do zeszłego roku. Projekt budowy kolekcji tym samym dobiegł końca. Teraz trafiła do Muzeum Narodowego w Gdańsku (MNG). Nie poszła pod aukcyjny młotek, bank postanowił przekazać do muzealnych zbiorów wszystkie dzieła. Łącznie jest ich ponad 150. W Polsce taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy. Miejmy również nadzieję, że nie po raz ostatni.

– Jestem przekonany, że powinniśmy inwestować w odkrycia nowych młodych twórczyń i twórców, którzy mają szansę stać się kanonem dla przyszłych pokoleń. Dar, który otrzymaliśmy od mBanku, jest wyrazem nadziei i starań w tym kierunku – mówi Piotr Stasiowski, dyrektor MNG. – Wierzymy, że otoczone opieką Muzeum dzieła młodych artystek i artystów na trwałe wpiszą się w potencjał polskiej i zagranicznej sztuki – dodaje.