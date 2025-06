Ich Troje i TVN coś łączy. Coraz trudniej znaleźć kogoś, kto to kupi

Tymczasem Blanka Lipińska poinformowała społeczeństwo, że po liftingu twarzy z okazji swoich 40. urodzin wciąż nie ma czucia w niektórych partiach.

Onet donosi: „Justyna Dobrosz-Oracz pokazała się w stroju kąpielowym. Internauci podzieleni”. Kolejny dowód na to, jak prawica skłóciła Polaków.

• Ryszard Rynkowski spowodował kolizję, mając 1,6 promila alkoholu we krwi. Jego menedżer twierdzi, że przyczyną wypadku było oślepiające słońce. Statystyki nie kłamią. Jesteśmy najbardziej nasłonecznionym narodem w Europie.

• Media spekulują o udziale Sebastiana Fabijańskiego w „Tańcu z gwiazdami”. Jeśli będzie tańczył tak, jak walczył w MMA, to klops. Bo do tanga trzeba dwojga. W pionie.

• Jedną z nagród w plebiscycie Gwiazda Plejady otrzymał 21-letni aktor Hugo Tarres. Brawo. Nareszcie od czasów Somosierry Polacy i Hiszpanie zrobili razem coś brawurowego.

• Najsłynniejsza para influencerów, Natalia Karczmarczyk i Marcin Dubiel, rozstała się. To był paradoksalny związek. Ona znana była z tego, o czym nie chciała mówić, a on z tego, o czym mówili wszyscy.

• Kolejnym uczestnikiem 17. edycji „Tańca z gwiazdami” będzie prezenter Polsatu Aleksander Sikora, znany wcześniej z TVP. To miły chłopak. Z gatunku tych, którzy nie zrobią krzywdy. Ani kłamstwu, ani prawdzie.

• Największym przebojem festiwalu w Opolu był koncert z piosenkami Jacka Cygana. Obejrzało go ponad 2 mln widzów. Pewnie widownia mogłaby być większa, gdyby ci, co oglądali koncert Debiuty, przeżyli.

• „Jako jedyny na zgrupowaniu dobrze wyglądał Matty Cash, bo nie zna języka i nie rozumiał, co się dzieje” – to Zbigniew Boniek o sytuacji w kadrze. Ciekawe. To nie nekrolog decyduje o śmierci, tylko brak tętna.

• Magda Gessler ujawniła, że odrzuciła niegdyś oświadczyny irańskiego księcia – „Modlił się nade mną trzy dni”.