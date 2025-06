Młoda Polska, czyli najciekawsze komiksy czerwca

Proza Stefana Grabińskiego doczekała się ostatnio kilku wznowień, a po lekturze dzieł klasyka grozy warto sięgnąć po ich graficzną adaptację. „Błonia tajemnicy” (Kultura Gniewu, 5/6) to kilka opowiadań przepisanych na scenariusze komiksowe przez Mateusza Wiśniewskiego i zilustrowanych przez pięcioro utalentowanych artystów: Michała Araszewicza, Piotra Marca, Antoniego Serkowskiego, Judytę Sosnę oraz Magdę Zwierzchowską. Każde w innym stylu, ale wszystkie mistrzowsko chwytające esencję dokonań Grabińskiego: to, co swojskie i przyziemne, skręca nagle w rejony nadnaturalne, swojska rzeczywistość staje się domeną upiorów i szaleństwa. Proza autora „Demona ruchu” doskonale przekłada się na komiks, ciąg dalszy powinien więc nastąpić.

Ocena: 5/6