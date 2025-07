Na koniec świata, czyli Wschód Kultury – Inne Brzmienia 2025

W Lublinie co roku spotykają się symbolicznie Wschód z Zachodem.

Program otwartego lubelskiego festiwalu Inne Brzmienia zwykle bywa eklektyczny, a w tym roku wyznacza go współpraca z wytwórnią płytową o bardzo dużym rozstrzale gatunkowym – Stone Tapes. Jest relatywnie młoda, ma kuratora w postaci Yonatana Gata, byłego lidera grupy Monotonix, i publikuje „muzykę na koniec świata”, co wydaje się niebezpiecznie aktualną dewizą. Od mistrza ambientu Laraajiego po gitarzystę Sonic Youth Lee Ranaldo – żeby skoncentrować się na tych, których występy będą przyciągać tegoroczną publiczność. Poza tym zagranicznymi filarami programu imprezy wydają się The Ex z Holandii, łączący punkową estetykę i improwizację, oraz kanadyjscy weterani metalu z grupy Voivod.

Szczegóły: innebrzmienia.eu

Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Lublin, Błonia pod Zamkiem, 3–6 lipca