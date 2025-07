To jest jedyna rzecz, która łączy nas z niemiecką piłką

Tymczasem Łukasz Schreiber, jak przystało na polityka prawicy, zaraz po rozwodzie oświadczył się nowej partnerce, i to „na zawsze”.

Krzysztof Ibisz świętuje swoje 27. urodziny w kampanii reklamowej niemieckiej sieci sklepów budowlanych OBI. Niemcy weszli do Polski w 1970 r. Wcześniej były Czechy i Austria. Tradycyjnie.

• Pogodynek DDTVN Bartek Jędrzejak poinformował obywateli, że LOT zgubił mu bagaż na trasie Kraków-Warszawa. Napisali o tym wszyscy. To aktualnie jeden z najmocniejszych punktów w jego CV.

• Filip Chajzer pokazał nogi w skarpetach na Helu: „Pan prawie prezydent powtarza, że planeta płonie. No to chyba wszędzie, tylko nie tu”. Filip, pogoda a klimat to dwie różne rzeczy. Jak kebab zawinięty i kręcony.

• Łukasz Schreiber, jak przystało na polityka prawicy, zaraz po rozwodzie oświadczył się nowej partnerce, i to „na zawsze”. Na zawsze – to ważne święto w Kościele. Nienakazane i ruchome.

• Prof. Radosław Markowski powiedział o Szymonie Hołowni, że ma potencjał „mężusia stanu”. Według słownika „mężuś” to zdrobnienie od kogoś, kogo nawet Kosiniak-Kamysz nie chce.

• W mediach gruchnęła wiadomość, że nową edycję programu „Idź na całość” może poprowadzić Norbi. To dobry pomysł. Uczestnicy programu są jak słuchacze Norbiego. Kupują kota w worku.

• Maciej Stuhr, znany jako młody Stuhr i ojciec młodego Stuhra, skończył właśnie 50 lat. Ta familia to fenomen. W byciu młodym Stuhrem każdy ma kartę stałego klienta.

• „Sylwia Bomba poleciała do Bukaresztu i już pożałowała” – to wiadomość z Plotek.pl. Norwidowi zarzucano nieudolność artystyczną i brak spójności. Przy talencie Bomby nie popełnimy już tego błędu.

• Danuta Holecka z TV Republika dostała Nagrodę Główną Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.