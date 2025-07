Tymczasem Sławomir Mentzen pokazał zdjęcie z warszawskiego koncertu zespołu Guns N’ Roses. Nie dziwi mnie to.

Robert Lewandowski przefarbował się na blond. To wstrząsnęło mediami od „Dziennika”, poprzez RMF, aż po TVN. Nie było tak istotnej informacji od czasu cudu w Sokółce, gdzie woda też zmieniła kolor.

• Sławomir Mentzen pokazał zdjęcie z warszawskiego koncertu zespołu Guns N’ Roses. Nie dziwi mnie to. Jego program gospodarczy ma ten sam tytuł co ich fonograficzny debiut – „Appetite for Destruction”.

• Tomasz Kammel moralizuje publicznie i poucza dyrektora TVP Tomasza Syguta na temat polityki kadrowej stacji. Cenię odwagę tego prezentera. Konsekwentnie o jednego prezesa za późno.

• Pięściarz Krzysztof „Diablo” Włodarczyk wziął kolejny ślub, tym razem ze swoją długoletnią partnerką Karoliną. Tym samym bokser ujawnił, że musi popracować nad unikiem, odskokiem i ucieczką od zwarcia.

• Plotek.pl relacjonuje dramat basenowy Blanki Lipińskiej: „Musimy wylewać sobie wodę z filtra. Zamiast przez odpływ to w krzaki”. Virginia Woolf miała podobne problemy. Bała się wizyt w toalecie.

• Canal+ pokaże hiszpański serial kryminalny twórców „Domu z papieru” pt. „Blizna”. W obsadzie całkiem swobodnie odnalazł się Maciej Stuhr. Jasne. Prawicowe media często powtarzały mu, że nie jest Polakiem.

• 25-letni raper Mata zapowiedział swój koncert na Stadionie Narodowym 15 maja 2026 r. Brawo. Tego samego dnia urodził się mąż Marii Skłodowskiej-Curie. Podobno też świecił przykładem.

• Kolejna wiadomość ruszająca z posad bryłę świata. Magda Gessler ujawniła, że dodaje do mizerii octu. Szok. Czyli jednak Magda gotuje.

• Firma braci Karnowskich, wydawca m.in. „Sieci”, wPolityce oraz telewizji wPolsce, bez wsparcia PiS zmniejszyła przychody o jedną trzecią, a strata sięgnęła 17,5 mln.