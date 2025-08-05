Powieści przerysowane, czyli najciekawsze komiksy lipca

Komiksowe propozycje na lipiec.

Graficzna wersja „Władcy much” (przeł. Paweł Bulski, Non Stop Comics, 3/6) została przygotowana na 70-lecie premiery powieści Williama Goldinga. Nie sposób odmówić jej elegancji i staranności: holenderska artystka Aimée de Jongh dokonała niezbędnych skrótów i nadała historii ładną formę graficzną, która z biegiem wydarzeń staje się coraz bardziej brudna i dzika. Jednak to wciąż adaptacja zachowawcza: proza Goldinga, historia grupy chłopców, którzy na bezludnej wyspie porzucają wszelkie reguły, dziś wydaje się znów aktualna. Da się ją na nowo odczytać w kontekście gwałtownych zmian społecznych, tymczasem de Jongh nawet nie próbowała wyjść poza ramy wyznaczane przez oryginał.

Ocena: 3/6

*

Oparty na powieści Stephena Kinga „Bastion” (scenariusz: Roberto Aguirre-Sacasa, rysunki: Mike Perkins, Laura Martin, przeł. Robert Tupikowski, Albatros, 4/6) też niekoniecznie otwiera pole do nowych interpretacji. A przecież rzeczywistość ciągle dopisuje nowe konteksty do tej postapokaliptycznej wizji świata, w którym niemal cała ludzkość została wybita przez zarazę. Adaptacja oddaje sprawiedliwość książce: to solidna rzemieślnicza produkcja, ze scenariuszem, który zdołał skondensować prozę Kinga i nadać jej fizyczny kształt – zresztą ciekawszy niż obie adaptacje serialowe książki. Komiksowy „Bastion” rozpisany jest na sześć tomów, trzy już ukazały się w polskim przekładzie.

Ocena: 4/6

*

Na przeciwnym biegunie leży „Ostatni Mohikanin” (przeł. Monika Motkowicz, Mandioca, 5/6), który powieść Jamesa Fenimore’a Coopera traktuje raczej jako punkt wyjścia do narracji zgoła rewizjonistycznej. Twórcy komiksu, scenarzystka Catmalou i autor fantastycznie dzikich, malarskich ilustracji Cromwell, wzięli z książki tylko to, co niezbędne.