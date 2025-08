Z tego przejmującego newsa kojarzę tylko samolot

Tymczasem Doda skrytykowała Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który w trakcie jej koncertu w Łodzi robił sobie zdjęcia z fanami.

Kazik i Kult wystąpią na festiwalu TVN w Sopocie. Fani zniesmaczeni. Bzdura. Właściwy dobór repertuaru w Sopocie może doprowadzić do Belwederu.

• Krzysztof Gojdź przekazał narodowi, że zrobił sobie modernizację twarzoczaszki, brwi oraz obwisłych powiek za 150 tys. zł. Pamiętam lifting Poloneza w 1983 r. Też nieudany.

• „Postać barwna, dynamiczna, postmodernistyczna” – tak Janusz Korwin-Mikke oraz wydawnictwo Fala Wolności reklamują jego książkę… moimi słowami, których nigdy nie napisałem. Janusz do dziewiątego roku życia był socjalistą. Teraz kradnie na własną rękę.

• Jarek Jakimowicz kwestionuje lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Jarek zna się na temacie. Jego kariera już wiele lat temu utknęła w próżni.

• Michał Piróg, z zawodu obecny w mediach, wyraził zdziwienie na temat celebrytów, którzy nie posiadają żadnych talentów, a mimo to zdobywają popularność. Szacunek. Wie, co mówi.

• „54-letni Tomasz Iwan dostał mandat za złe parkowanie” – to gazeta.pl. „41-latek wyznał, że strażnicy go nie poznali”. To oczywiste. Jak go mieli poznać, skoro w kilka minut odmłodniał o 13 lat.

• W „Pytaniu na śniadanie” podczas debaty o świeżości jajek widzom ukazał się pasek z napisem „Jajko świerze”. Oto dziedzictwo byłego prezesa TVP. Nieprzypadkowo na Jacka mówiono Kura.

• „Lech Poznań pamięta wpierd.l od prezydenta” – to transparent podczas meczu Lechii Gdańsk i Lecha Poznań. To chyba odpowiedź na słowa pana Karola: „Jeśli ukorzy się lud mój i będą błagać…”.

• TV Republika rozpaczliwie zbiera 500 tys. zł na transmisję zaprzysiężenia Karola Nawrockiego.