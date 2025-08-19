Nie przegap! „Polityka” poleca: Boznańska, Kieślowski i znowu Kneecap

Olga Boznańska i... malarstwo polskie XIX i początku XX wieku z kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie, do 29 marca 2026 r.

Brzmiący jak szkolne wypracowanie tytuł wystawy wyjaśnia praktycznie wszystko. Króluje rzecz jasna Boznańska, ale kuszą też inne wielkie nazwiska, od Michałowskiego i Matejki, poprzez Wyspiańskiego i Malczewskiego, po Fałata i Weissa. Nie są to zbiory tak okazałe i rozległe jak w Muzeach Narodowych w Warszawie czy Krakowie, ale parę perełek się znajdzie. Wystawa z gatunku „Znacie? Znamy! No to obejrzyjcie”. P. Sa