Z oglądaniem naszej kadry jest jak z cytatem z filmu „Chinatown”

Tymczasem liderką rankingu „100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych” została Katarzyna Cichopek, wyprzedzając m.in. Olgę Tokarczuk. Jestem za.

Andrzej Duda promował swoją autobiografię „To ja” w trzygodzinnym wywiadzie u Żurnalisty. Pamiętam słowa z filmu „Prawo i pięść”: „Bez zdolnych ludzi można się obejść. Potrzebni są tylko posłuszni”.

• „Bogu nie można zabrać tego co boskie” – to Tymoteusz Puchacz o odebraniu przez Probierza opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu. Poprzednią boskość zdiagnozował Kaczyński w Obajtku.

• Paweł Małaszyński świętował ze swoją żoną 23. rocznicę ślubu. Mało tego, para jest razem lat ponad 30. Ciekawe. A za najbardziej pechową liczbę na świecie uważa się 4.

• „Marcin Miller zrównał z ziemią NFZ. Padły ostre słowa”. To ikony dziennikarstwa, czyli Plotek.pl. Marcin po prostu wyznał, że NFZ nie działa i musi się leczyć prywatnie. Ja mam tak samo z Plotkiem.pl.

• Na antenie TVN Style pojawi się autorski program Doroty Szelągowskiej „Ej, Stara!”, poświęcony starzeniu się kobiet. Maria Czubaszek nazywała to inaczej: „rozwojowy okres późnej dojrzałości”.

• Do kin trafi film dokumentalny „Friz&Wersow. Miłość w czasach online”. Reżyser to były dyrektor programowy TVP PiS Krystian Kuczkowski. Ale nawet kłamca miewa swoje złe dni, kiedy mówi prawdę.

• Program Daniela Nawrockiego zajął w telewizji wPolsce24 miejsce programu Marianny Schreiber. Lubię ludzi kompetentnych. Gdy w Polskiej Agencji Kosmicznej pojawiła się Olga Semeniuk, nie doszło do żadnej katastrofy polskiego statku kosmicznego.

• Internetowy program Roberta Makłowicza trafi do kanału Stopklatka, prezentującego filmy i seriale. Od września także spaghetti westerny.

• „Prezenterka »Dzień Dobry TVN« Sandra Hajduk bezlitośnie oceniła błędy językowe Andrzeja Dudy u Żurnalisty”.