Oblicza samotności, czyli najciekawsze komiksy sierpnia

Komiksowe propozycje na sierpień.

Zmagania z depresją i stanami lękowymi to temat nieobcy także kulturze popularnej. Rzadko jednak przyjmuje tak intrygujący kształt, jak w komiksie Zoe Thorogood. „Samotność w centrum wszechświata” (przeł. Olga Mysłowska, Nagle Comics, 5/6) zrodziła się z prywatnych notatek i szkiców, próby opanowania stanów depresyjnych i lękowych. Ułożyły się w zapis sześciu miesięcy życia w stanie nieustającego kryzysu psychicznego, bezwzględnie szczerą – a jednocześnie autoironiczną i samoświadomą – narrację o chorobie, pasji, zmęczeniu codziennością i nadziei. Młoda (gdy komiks ukazał się w oryginale, miała zaledwie 23 lata) brytyjska autorka serwuje czytelnikom przejażdżkę emocjonalnym rollercoasterem, jednostkowe, intymne doświadczenia przekładając na uniwersalny język.

*

Pod względem formalnym album Łukasza Wojciechowskiego „Dum-dum” (Kultura Gniewu, 5/6) należy do wydawnictw niezwykłych. Artysta, który do tej pory publikował komiksy na rynku francuskim, rysuje z użyciem programu AutoCAD, na co dzień służącego do projektów inżynieryjnych i architektonicznych. Jednak nie tylko oprawa graficzna ma w tym przypadku znaczenie – w kadrach zdominowanych przez geometrię autor zamyka fikcyjną biografię swojego stryjecznego pradziada Stanisława. W rzeczywistości zginął w czasie pierwszej wojny światowej, lecz na łamach albumu przeżył i wyjechał do międzywojennego Berlina, by podjąć pracę w studiu architektonicznym. To opowieść o poczuciu obcości, traumie, zderzeniu tradycji z nowoczesnością – głęboko poruszająca mimo z pozoru chłodnej, wykalkulowanej formy.

Ocena: 5/6