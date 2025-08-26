Przejdź do treści
26 sierpnia 2025
W bibliotece i w plenerze

Ogrody POLITYKI: zapraszamy do Elbląga! Spotkajmy się w bibliotece i w plenerze

26 sierpnia 2025
Jazz Band Młynarski-Masecki Jazz Band Młynarski-Masecki materiały prasowe
Zapraszamy na cykl dyskusji na ważne i aktualne tematy oraz koncerty i spektakle w wykonaniu twórców nagrodzonych Paszportem POLITYKI.

Wraz z Biblioteką Elbląską zapraszamy na Ogrody POLITYKI w Elblągu. To – już tradycyjnie, bo nasza impreza ma długą historię – cykl dyskusji na ważne i aktualne tematy oraz koncerty i spektakle w wykonaniu twórców nagrodzonych Paszportem POLITYKI. Popołudnia można więc będzie spędzić w salach Biblioteki w towarzystwie samorządowców, przedsiębiorców, ludzi nauki i kultury, a wieczory w plenerze z artystami. Dyskusje dotyczyć będą perspektyw regionu, głośnej znów kwestii kanonu lektur (na pytanie „Kanon lektur czy kanon kultury?” odpowiadać będą profesorowie Izolda Kiec i Grzegorz Leszczyński) czy traum („Wszystkie nasze traumy, czyli jak przeszłość determinuje nam przyszłość”, tu gośćmi będą profesorowie Michał Bilewicz i Przemysław Czapliński). 

Festiwal Ogrody POLITYKI w Elblągu, 5–7 września

Polityka 35.2025 (3529) z dnia 26.08.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "W bibliotece i w plenerze"
Aneta Kyzioł

Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
