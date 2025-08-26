Ogrody POLITYKI: zapraszamy do Elbląga! Spotkajmy się w bibliotece i w plenerze

Zapraszamy na cykl dyskusji na ważne i aktualne tematy oraz koncerty i spektakle w wykonaniu twórców nagrodzonych Paszportem POLITYKI.

Wraz z Biblioteką Elbląską zapraszamy na Ogrody POLITYKI w Elblągu. To – już tradycyjnie, bo nasza impreza ma długą historię – cykl dyskusji na ważne i aktualne tematy oraz koncerty i spektakle w wykonaniu twórców nagrodzonych Paszportem POLITYKI. Popołudnia można więc będzie spędzić w salach Biblioteki w towarzystwie samorządowców, przedsiębiorców, ludzi nauki i kultury, a wieczory w plenerze z artystami. Dyskusje dotyczyć będą perspektyw regionu, głośnej znów kwestii kanonu lektur (na pytanie „Kanon lektur czy kanon kultury?” odpowiadać będą profesorowie Izolda Kiec i Grzegorz Leszczyński) czy traum („Wszystkie nasze traumy, czyli jak przeszłość determinuje nam przyszłość”, tu gośćmi będą profesorowie Michał Bilewicz i Przemysław Czapliński).

Festiwal Ogrody POLITYKI w Elblągu, 5–7 września