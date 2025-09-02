Teraz rozumiem, dlaczego Marek Migalski 10 lat czekał na habilitację

Tymczasem Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski znowu nagrali zabawny filmik na Instagram o tym, jacy są fajni. Internet poszedł z dymem.

Daniel Martyniuk, luminarz mediów brukowych, zarzucił swojej żonie kupno doktoratu. Cenię Daniela. Jest jak jeden z bohaterów „Tanga” Mrożka. W swej prostocie dorodny i regularny.

W Tele 5 pojawi się program „Dekalog zdrowego i szczęśliwego życia” prowadzony przez Jacka Rozenka. Doskonały ruch. Udział Tele 5 w rynku odpowiada udziałowi Jacka w zdrowym i szczęśliwym życiu.

• Do grona osób prowadzących śniadaniowy program „Halo, tu Polsat” dołączą Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora. Szanuję ten program. Pokazuje, że pochlebcy mogą być bardziej natrętni niż krytycy.

• „Nie lubiłem piosenek pana Soyki. Teksty wydawały mi się banalne, a maniera w śpiewaniu irytująca”. To Marek Migalski. Dzień po. Szybko. Teraz rozumiem, dlaczego 10 lat czekał na habilitację.

• Joanna Opozda i Antek Królikowski znów razem. Tym razem nominowano ich wspólnie do Węży, antynagród filmowych, za najgorszą rolę żeńską i męską. Brawo. Kino dogoniło życie.

• Szok w śniadaniówce Polsatu. Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz nie poprowadzą już razem programu. To najstraszniejsza wiadomość od czasu rozpadu duetu Akiry Kurosawy z Toshirō Mifune.

• Według najnowszego rankingu „Wprost” Robert Lewandowski posiada aktualnie 723 mln zł majątku. Sporo. „Wprost” nie może się pochwalić takimi kwotami. Ich strata netto to zaledwie 8 mln.

• Marcin Gortat zostanie ojcem. Gratulacje. Dotychczas rekordem w jego karierze w NBA były 23 rzuty z gry przeciwko Toronto Raptors.

• Agata Rubik o początkach związku z Piotrem Rubikiem: „Piotrowi spodobało się, że dużo jem w przeciwieństwie do moich koleżanek”. Ładne. Przez żołądek do serca.