2 września 2025
Z różnych światów
Z różnych światów: Skrzyżowanie Kultur 2025
2 września 2025
Muzyczny obraz uzupełnią w tym roku projekcje filmowe.
Omar Moctar urodził się w obozowisku w Nigrze, na Saharze, w tuareskiej rodzinie mechanika samochodowego, która musiała w ciągu kilku lat uciekać do Algierii. Uczył się gry na gitarze z rejestracji wideo zachodnich wirtuozów, a wrócił do kraju już jako muzyk. 20 lat zajęło mu przebijanie się – już jako Bombino – najpierw w Afryce, później na Zachodzie, aż do punktu, kiedy ma uznanie Keitha Richardsa czy Roberta Planta, a także pierwszą w dziejach Nigru nominację do Grammy. To są zwyczajne dzieje – można powiedzieć. Bo tę historię widzieliśmy już parokrotnie w odniesieniu do różnych postaci z regionu Sahelu.
Szczegóły: estrada.com.pl/skrzyzowanie_kultur
Skrzyżowanie Kultur, Teatr Dramatyczny, Warszawa, 12–14 września
Polityka 36.2025 (3530) z dnia 02.09.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Z różnych światów"