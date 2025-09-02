Z różnych światów: Skrzyżowanie Kultur 2025

Muzyczny obraz uzupełnią w tym roku projekcje filmowe.

Omar Moctar urodził się w obozowisku w Nigrze, na Saharze, w tuareskiej rodzinie mechanika samochodowego, która musiała w ciągu kilku lat uciekać do Algierii. Uczył się gry na gitarze z rejestracji wideo zachodnich wirtuozów, a wrócił do kraju już jako muzyk. 20 lat zajęło mu przebijanie się – już jako Bombino – najpierw w Afryce, później na Zachodzie, aż do punktu, kiedy ma uznanie Keitha Richardsa czy Roberta Planta, a także pierwszą w dziejach Nigru nominację do Grammy. To są zwyczajne dzieje – można powiedzieć. Bo tę historię widzieliśmy już parokrotnie w odniesieniu do różnych postaci z regionu Sahelu.

Szczegóły: estrada.com.pl/skrzyzowanie_kultur

Skrzyżowanie Kultur, Teatr Dramatyczny, Warszawa, 12–14 września