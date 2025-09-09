Tymczasem Joanna Senyszyn przyznała się w TVN, że jest posiadaczką sześciu mieszkań. Na własność. Podobno bardzo blisko siebie. To się nazywa Zjednoczona Lewica.

Właśnie minęło 20 lat od legendarnego występu Mandaryny, żony Michała Wiśniewskiego, w Sopocie z piosenką „Ev’ry night”. To ważny moment pokazujący, że historię piszą zwycięzcy, a przegrani edytują Wikipedię.

• W RMF pojawią się audycje Anny Marii Siekluckiej oraz Julii Wieniawy. Gratuluję. Od czasu, gdy Aleksander Kwaśniewski wyznał w tej stacji, że nie pije już mocnych alkoholi, przestałem im wierzyć.

• Dziennikarz „Przeglądu Sportowego” Tomasz Moczerniuk śmiał zapytać Igę Świątek o koraliki we włosach. Szok. Spadła na niego lawina krytyki. A może Iga też powinna nauczyć się inaczej odbijać piłeczkę?

• Raperka Bambi zdobyła się na historyczne wyznanie: „Nie trzeba teraz umieć śpiewać, żeby odnieść wielki sukces”. To uniwersalna zasada. 10 606 877 osób w kraju uważa tak samo.

• Krzysztof Stanowski i Kanał Zero wystąpili do KRRiT o koncesję satelitarną na kanał telewizyjny. To coś, jakby Wałęsa powiedział Muskowi: „Elon, jak ja zostałem elektrykiem, to samochód też może”.

• Michał Adamczyk odchodzi z telewizji wPolsce24, by założyć własny kanał na YouTube. Uderzające podobieństwo do innych prawicowych projektów. Choć w przypadku Adamczyka lepiej nie pisać o uderzaniu.

• Joanna Senyszyn przyznała się w TVN, że jest posiadaczką sześciu mieszkań. Na własność. Podobno bardzo blisko siebie. To się nazywa Zjednoczona Lewica.

• Dawid Podsiadło zapowiada nową płytę i trasę stadionową na 2026 r. Chorzów, Gdańsk, Poznań i Warszawa. To jeden z nielicznych, który dużo zarabia, występuje na stadionach i nie przynosi wstydu.

• Mata wystąpi w Mastercard Music, gdzie artyści tworzą wspólne utwory, biorą razem udział w koncertach, a publiczność dostaje bilety za darmo.