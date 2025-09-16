Mea pulpa
Trzaskowski zapuścił wąsy. Znakomity ruch, sztab wyborczy ciągle w formie
Sensacja. Rafał Trzaskowski, prawie prezydent, zapuścił wąsy. Znakomity ruch. Pomimo iż od wyborów minęły cztery miesiące, jego sztab wyborczy ciągle w formie.
• Będzie więcej Anny Muchy! Aktorka z dumą wyznała, że przytyła: „Zwiększyłam powierzchnię erotyczną”. Ani przypominam zasady geometrii: wzór na powierzchnię zależy od kształtu figury.
• Po dwóch dekadach przerwy wraca „Randka w ciemno”. Tym razem hit TVP1 trafi do Polsatu, gdzie gospodarzem został Piotr Gąssowski. Poprzedni prowadzący, Tomasz Kammel, zabłądził w ciemności.
• Na pierwszej stronie Wirtualnej Polski zdjęcie Roberta Górskiego z podpisem: „Mało kto wie, kim jest jego żona. Jest równie znana, co on”. Oczywiście. Mało kto wie, że genitalia to nie jest nazwa włoskich linii lotniczych.
• Kazik Staszewski w internetowej polemice z Robertem Biedroniem: „Będziesz wisiał Biedroń, ty ku…o je…a”. Od dłuższego czasu uważam, że Kult gra piwną muzykę dla studentów. Dziś wykreślam studentów.
• 48-letni Tomasz Adamek został znokautowany przez Roberto Soldicia podczas gali Fame MMA w Gliwicach. Po walce pięściarz tradycyjnie zakończył karierę. Nareszcie. Ktoś tak obity w świecie wie, co robi.
• Media ujawniły, że była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska otrzymuje z ZUS miesięczną emeryturę w wysokości 3 tys. zł. Tragedia. Kolejny powód, aby regularnie organizować miesięcznicę.
• Michał Koterski i Marcela Leszczak rozwodzą się. Po raz kolejny. „Nigdy nie byłam szczęśliwsza niż teraz” – wyznała była Miśka. Rozumiem ją. Tak samo mówią ci, którzy nie widzieli jego ostatnich filmów.
• Piotr Mróz ujawnił, że jest większą gwiazdą niż Monika Goździalska: „Jestem trzy orbity wyżej w hierarchii rozpoznawalności”.