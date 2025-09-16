Trzaskowski zapuścił wąsy. Znakomity ruch, sztab wyborczy ciągle w formie

Tymczasem Kazik w polemice z Robertem Biedroniem: „Będziesz wisiał Biedroń, ty ku…o je…a”. Od dłuższego czasu uważam, że Kult gra piwną muzykę dla studentów. Wykreślam studentów.

Sensacja. Rafał Trzaskowski, prawie prezydent, zapuścił wąsy. Znakomity ruch. Pomimo iż od wyborów minęły cztery miesiące, jego sztab wyborczy ciągle w formie.

• Będzie więcej Anny Muchy! Aktorka z dumą wyznała, że przytyła: „Zwiększyłam powierzchnię erotyczną”. Ani przypominam zasady geometrii: wzór na powierzchnię zależy od kształtu figury.

• Po dwóch dekadach przerwy wraca „Randka w ciemno”. Tym razem hit TVP1 trafi do Polsatu, gdzie gospodarzem został Piotr Gąssowski. Poprzedni prowadzący, Tomasz Kammel, zabłądził w ciemności.

• Na pierwszej stronie Wirtualnej Polski zdjęcie Roberta Górskiego z podpisem: „Mało kto wie, kim jest jego żona. Jest równie znana, co on”. Oczywiście. Mało kto wie, że genitalia to nie jest nazwa włoskich linii lotniczych.

• Kazik Staszewski w internetowej polemice z Robertem Biedroniem: „Będziesz wisiał Biedroń, ty ku…o je…a”. Od dłuższego czasu uważam, że Kult gra piwną muzykę dla studentów. Dziś wykreślam studentów.

• 48-letni Tomasz Adamek został znokautowany przez Roberto Soldicia podczas gali Fame MMA w Gliwicach. Po walce pięściarz tradycyjnie zakończył karierę. Nareszcie. Ktoś tak obity w świecie wie, co robi.

• Media ujawniły, że była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska otrzymuje z ZUS miesięczną emeryturę w wysokości 3 tys. zł. Tragedia. Kolejny powód, aby regularnie organizować miesięcznicę.

• Michał Koterski i Marcela Leszczak rozwodzą się. Po raz kolejny. „Nigdy nie byłam szczęśliwsza niż teraz” – wyznała była Miśka. Rozumiem ją. Tak samo mówią ci, którzy nie widzieli jego ostatnich filmów.

• Piotr Mróz ujawnił, że jest większą gwiazdą niż Monika Goździalska: „Jestem trzy orbity wyżej w hierarchii rozpoznawalności”.