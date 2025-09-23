Sypnęło arcydziełami, czyli najciekawsze komiksy września

Komiksowe propozycje na wrzesień.

Sport, przyjaźń, nudna codzienność małego miasteczka na początku nowego wieku: w „Sezonie spadających gwiazd” (Kultura Gniewu, 6/6) Marcin Podolec zbudował z tych elementów historię o marzeniach, ambicjach i porażkach czasu dorastania. I to uniwersalną, ponadpokoleniową, nieprzeznaczoną wyłącznie dla tych, którzy zarywali noce, czekając na transmisje meczów NBA w telewizji. Krótkie, jednostronicowe epizody z życia szkolnej drużyny koszykówki układają się w całość mądrą, zabawną, a przede wszystkim wzruszającą: Podolec po raz kolejny udowodnił, że jest artystą o wielkiej wrażliwości – także wizualnej, tu świadomie nawiązuje m.in. do estetyki „Fistaszków” Charlesa Schulza. Za lekką i z pozoru prostą formułą kryje się jeden z najlepszych polskich komiksów ostatnich lat.

Ocena: 6/6