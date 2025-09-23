Przejdź do treści
Jakub Demiańczuk
23 września 2025
Kultura

Sypnęło arcydziełami

Sypnęło arcydziełami, czyli najciekawsze komiksy września

Sezon spadających gwiazd Sezon spadających gwiazd materiały prasowe
Komiksowe propozycje na wrzesień.
Amerykamateriały prasowe Ameryka

Sport, przyjaźń, nudna codzienność małego miasteczka na początku nowego wieku: w „Sezonie spadających gwiazd” (Kultura Gniewu, 6/6) Marcin Podolec zbudował z tych elementów historię o marzeniach, ambicjach i porażkach czasu dorastania. I to uniwersalną, ponadpokoleniową, nieprzeznaczoną wyłącznie dla tych, którzy zarywali noce, czekając na transmisje meczów NBA w telewizji. Krótkie, jednostronicowe epizody z życia szkolnej drużyny koszykówki układają się w całość mądrą, zabawną, a przede wszystkim wzruszającą: Podolec po raz kolejny udowodnił, że jest artystą o wielkiej wrażliwości – także wizualnej, tu świadomie nawiązuje m.in. do estetyki „Fistaszków” Charlesa Schulza. Za lekką i z pozoru prostą formułą kryje się jeden z najlepszych polskich komiksów ostatnich lat.

Ocena: 6/6

Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
