Dorota Szwarcman
23 września 2025
Kultura

Dźwięki wielkomiejskie: ruszają 15. Szalone Dni Muzyki

Momo Kodama Momo Kodama Marco Borggreve
W tym roku festiwal Szalone Dni Muzyki odbiera „Wibracje miast”.

W tym roku festiwal Szalone Dni Muzyki odbiera „Wibracje miast”. Wybierzemy się do Paryża czasów międzywojnia (Ravel, jazz), do Londynu, gdzie w XVIII w. powstała nowoczesna forma koncertu, do Wenecji Vivaldiego, ale też Monteverdiego i… Mikołaja Zieleńskiego, który inspirował się muzyką chóralną z katedry św. Marka; do Wiednia, Pragi, Nowego Jorku, a nawet Aleppo. Także do polskich miast, jak Kraków i Katowice. 

Szczegóły: szalonednimuzyki.pl

15. Szalone Dni Muzyki, Warszawa, Teatr Wielki - Opera Narodowa, 26–28 września

Polityka 39.2025 (3533) z dnia 23.09.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Dźwięki wielkomiejskie"
Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
