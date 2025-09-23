Dźwięki wielkomiejskie: ruszają 15. Szalone Dni Muzyki

W tym roku festiwal Szalone Dni Muzyki odbiera „Wibracje miast”.

W tym roku festiwal Szalone Dni Muzyki odbiera „Wibracje miast”. Wybierzemy się do Paryża czasów międzywojnia (Ravel, jazz), do Londynu, gdzie w XVIII w. powstała nowoczesna forma koncertu, do Wenecji Vivaldiego, ale też Monteverdiego i… Mikołaja Zieleńskiego, który inspirował się muzyką chóralną z katedry św. Marka; do Wiednia, Pragi, Nowego Jorku, a nawet Aleppo. Także do polskich miast, jak Kraków i Katowice.

Szczegóły: szalonednimuzyki.pl

15. Szalone Dni Muzyki, Warszawa, Teatr Wielki - Opera Narodowa, 26–28 września