„Polityka” poleca 5 najważniejszych wystaw tej jesieni. Kusama, Abramović i surrealiści

Zaczyna się połowa roku idealna na zwiedzanie galerii sztuki. Wybraliśmy pięć wystaw, dla których warto wybrać się w podróż po naszym kontynencie.

Marina Abramović: Wiedeń, Albertina Modern Tej pani nie trzeba nikomu przedstawiać. W przyszłym roku jedna z największych artystek na świecie obchodzić będzie 80. urodziny. Nieco wcześniej w Wiedniu czeka nas wielka retrospektywa urodzonej w Belgradzie gwiazdy powojennej sztuki. Albertina podsumuje ponad pięć dekad działalności Abramović: od wczesnych lat 70. aż do połowy lat 20. XXI w. Znając rozmach wiedeńskiej galerii, bilety można rezerwować wręcz w ciemno. Otwarcie: 10 października. Czytaj też: Marina Abramović: artystka satanistka?

Yayoi Kusama: Bazylea, Fondation Beyeler Najsłynniejsza japońska artystka ma 96 lat. Tempa jednak nie zwalnia. Retrospektywa w Bazylei to siedem dekad jej pracy twórczej. Wystawa spróbuje uchwycić zjawisko, jakim jest Kusama dla sztuki przełomu XX i XXI w. Szykuje się jedno z wydarzeń jesieni, nie tylko na naszym kontynencie, ale w skali globalnej. A sama wystawa dopiero zaczyna podróż po Europie – po Bazylei ma dotrzeć do Kolonii (marzec) i Amsterdamu (wrzesień). Kto nie zdąży do Szwajcarii, będzie miał jeszcze dwie okazje. Otwarcie: 12 października. Gerhard Richter: Paryż, Fondation Louis Vuitton Jeszcze nie opadł kurz po ogromnej retrospektywie Davida Hockneya, a już nadciąga kolejny absolutny blockbuster. Dwóch najsłynniejszych współczesnych malarzy w jednym roku i pod jednym dachem? No cóż, po prostu Louis Vuitton. Był Hockney, będzie Gerhard Richter. Najważniejszy żyjący niemiecki artysta ma ponad 90 lat. Szykuje się wystawa o skali łatwej do przewidzenia. Ponad 250 prac powstałych od lat 60. do 2024 r. Obrazy, rysunki, rzeźby. Należy spodziewać się tłumów. Otwarcie: 17 października. Czytaj też: Słynny cykl „Birkenau” Gerharda Richtera na stałe trafi do Polski. To wielkie wydarzenie