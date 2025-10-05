Przejdź do treści
Aleksander Świeszewski
5 października 2025
Kultura

„Polityka” poleca 5 najważniejszych wystaw tej jesieni. Kusama, Abramović i surrealiści

Yayoi Kusama Yayoi Kusama mat. pr.
Zaczyna się połowa roku idealna na zwiedzanie galerii sztuki. Wybraliśmy pięć wystaw, dla których warto wybrać się w podróż po naszym kontynencie.

Marina Abramović: Wiedeń, Albertina Modern

Tej pani nie trzeba nikomu przedstawiać. W przyszłym roku jedna z największych artystek na świecie obchodzić będzie 80. urodziny. Nieco wcześniej w Wiedniu czeka nas wielka retrospektywa urodzonej w Belgradzie gwiazdy powojennej sztuki. Albertina podsumuje ponad pięć dekad działalności Abramović: od wczesnych lat 70. aż do połowy lat 20. XXI w. Znając rozmach wiedeńskiej galerii, bilety można rezerwować wręcz w ciemno. Otwarcie: 10 października.

Czytaj też: Marina Abramović: artystka satanistka?

Marina Abramović, The Heromat. pr.Marina Abramović, The Hero

Yayoi Kusama: Bazylea, Fondation Beyeler

Najsłynniejsza japońska artystka ma 96 lat. Tempa jednak nie zwalnia. Retrospektywa w Bazylei to siedem dekad jej pracy twórczej. Wystawa spróbuje uchwycić zjawisko, jakim jest Kusama dla sztuki przełomu XX i XXI w. Szykuje się jedno z wydarzeń jesieni, nie tylko na naszym kontynencie, ale w skali globalnej. A sama wystawa dopiero zaczyna podróż po Europie – po Bazylei ma dotrzeć do Kolonii (marzec) i Amsterdamu (wrzesień). Kto nie zdąży do Szwajcarii, będzie miał jeszcze dwie okazje. Otwarcie: 12 października.

Gerhard Richter: Paryż, Fondation Louis Vuitton

Jeszcze nie opadł kurz po ogromnej retrospektywie Davida Hockneya, a już nadciąga kolejny absolutny blockbuster. Dwóch najsłynniejszych współczesnych malarzy w jednym roku i pod jednym dachem? No cóż, po prostu Louis Vuitton. Był Hockney, będzie Gerhard Richter. Najważniejszy żyjący niemiecki artysta ma ponad 90 lat. Szykuje się wystawa o skali łatwej do przewidzenia. Ponad 250 prac powstałych od lat 60. do 2024 r. Obrazy, rysunki, rzeźby. Należy spodziewać się tłumów. Otwarcie: 17 października.

Czytaj też: Słynny cykl „Birkenau” Gerharda Richtera na stałe trafi do Polski. To wielkie wydarzenie

Gerhard Richter, Gudrunmat. pr.Gerhard Richter, Gudrun

Max Ernst to Dorothea Tanning. Networks of Surrealism: Berlin, Neue Nationalgalerie

Można powiedzieć, że przynajmniej w Europie ta wystawa kończy huczne obchody stulecia narodzin legendarnego ruchu. Za oceanem otworzy się jeszcze ekspozycja w Filadelfii. Berlińska Neue Nationalgalerie przygotowała prezentację dzieł od Maxa Ernsta po Dorotheę Tanning. Wystawa opiera się na pracach wchodzących w skład znakomitej kolekcji małżeństwa państwa Pietzsch. Stanowi opowieść o losach artystów na tle świata osuwającego się w przepaść drugiej wojny i już w jej trakcie. Ludzkie losy na tle tragicznych czasów, a między tym wszystkim surrealizm. Otwarcie: 17 października.

Turner & Constable: Londyn, Tate Britain

Dwóch słynnych brytyjskich malarzy urodziło się w odstępie roku: J.M.W. Turner w 1775, John Constable w 1776. Jak łatwo policzyć, wystawa towarzyszy 250. rocznicy ich urodzin. Ich rywalizacja przeszła do legendy, teraz dawni rywale staną się bohaterami wielkiej londyńskiej wystawy. Podwójna rocznica stała się znakomitą okazją do porównania burzliwych losów i samej sztuki dwójki zaciekłych rywali. Lepiej rezerwować bilety z wyprzedzeniem. Takie wydarzenie długo się nie powtórzy. Otwarcie: 27 listopada.

Dziennikarz, od 2018 r. związany z „Polityką”. Zajmuje się sztuką, rynkiem sztuki oraz architekturą. Gdańszczanin z urodzenia i wyboru.
