23 września 2025
Kultura

Mea pulpa

Jak widać, zdolność koalicyjna Konfederacji rośnie

23 września 2025
Krzysztof Gojdź i jego nowa twarz rozpływają się nad Martą Nawrocką: „Ikona stylu. Żywcem wyciągnięta z Hollywood”. Wypowiedź, jak wszystko ostatnio u Krzysztofa, mocno naciągana.

• Do mediów wyciekła data ślubu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. 25 października. To symboliczny termin dla radosnych wydarzeń. Tego dnia w 2015 PiS wygrało wybory do Sejmu i Senatu.

• Autorski program Daniela Nawrockiego na antenie wPolsce24 stracił widzów, a co za tym idzie – dobry czas antenowy. Ojciec wyznał kiedyś, że zasypia z Pismem Świętym. Widownia ewidentnie zasypiała z synem.

• Maja Hyży wyznała, że jednak nie jest w ciąży, a fanów wkręciła, że jest, bo lubi prowokować. Ten przypadek jest najlepszą ilustracją tezy, że historia szołbiznesu to często historia graczy rezerwowych.

• Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich uruchomiło zbiórkę 40 tys. zł dla Samuela Pereiry skazanego za zniesławienie Aleksandry Brejzy. Samuel. Ty przestań korzystać ze zrzutka.pl. A weź się za pracuj.pl.

• W programie „Halo, tu Polsat” Michał Wiśniewski podzielił się szczegółami swojej wazektomii. Ja go rozumiem. Cykl jego życia jest regularny: żona, dziecko, bankructwo, koniec kariery, żona, dziecko.

• Tomasz Kammel zabrał głos w temacie sporu pomiędzy Dorotą Wysocką-Schnepf a Krzysztofem Stanowskim i Robertem Mazurkiem. Prezenter nie szczędził krytycznych słów pod adresem TVP. Jak mawiał Dariusz Szpakowski: „Główkował, ale niecelnie”.

• Jan Urban wyznał, że w dniu, w którym brał ślub, rozegrał mecz w drużynie Zagłębia Sosnowiec, a gdy spóźniony przyjechał do kościoła, ksiądz zapytał go o wynik.

Polityka 39.2025 (3533) z dnia 23.09.2025; Kultura; s. 88
Oryginalny tytuł tekstu: "Mea pulpa"
Felietonista „Polityki”
