Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Kuba Wojewódzki
Kuba Wojewódzki
30 września 2025
Kultura

Mea pulpa

Sprawdziłem, kogo na Instagramie obserwuje Karol Nawrocki

30 września 2025
Tymczasem Joanna Krupa została przyłapana na randce z Dominikiem Tarczyńskim, specem od szczujni i egzorcyzmów. Fajny duet.

Telewizja wPolsce24 zmienia zasady nadawania programu satyrycznego „Bez spiny”. Będzie nadawany już nie codziennie, ale tylko w soboty. Prawicowe poczucie humoru jest jak Chuck Norris: Boli go ząb? Nie, to on boli zęba.

• Z okazji 50. urodzin Magdy Steczkowskiej Wirtualna Polska w ramach prezentu uznała, że Magda jest sobowtórką Agaty Dudy. Gratulacje. Te panie dużo łączy. Ich wypowiedzi jakoś nie mogą się przebić.

• Robert Biedroń zaapelował o wykluczenie Izraela z Konkursu Piosenki Eurowizji. To ważny apel. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że Robert jeszcze istnieje.

• Maja Bohosiewicz po występie w „Tańcu z gwiazdami” pokazała światu wiadomość SMS od męża: „Żebyś ty w łóżku taka ruchliwa była”. Już Marshall McLuhan pisał, że spora część programów przypomina wsiowe plotki.

• Maciej Pela, najbardziej znany nieznany były małżonek showbiznesu, pokazał mamę na Instagramie. Typowy objaw gasnących influencerów. Codzienny prywatny Black Friday.

• Sprawdziłem, kogo na Instagramie obserwuje prezydent Karol Nawrocki. To m.in. Ida Nowakowska, Robert Bąkiewicz i Maciej Musiał. Za dużo fachowców na Kancelarię Prezydenta, za mało na „You Can Dance”.

• Krzysztof Gojdź pochwalił się licówkami za 100 tys. zł i odpowiedział krytykom: „Ty nie masz, hejterze, bo cię nie stać”. Oczywiście. A Międzynarodowy Dzień Głupoty to święto ruchome, bo Krzyś dużo podróżuje.

• Serwis Jastrząb Post informuje czytelników: „Jolanta Pieńkowska zawdzięcza swój wygląd treningom”. Oczywiście. Nie trzeba też jadać witaminy D, jeśli twoja ukochana jest słoneczkiem.

• Plotek donosi: „Syn namawiał Ewę Minge na udział w »Tańcu z gwiazdami«.

Polityka 40.2025 (3534) z dnia 30.09.2025; Kultura; s. 88
Oryginalny tytuł tekstu: "Mea pulpa"
Kuba Wojewódzki

Kuba Wojewódzki

Felietonista „Polityki”
Reklama