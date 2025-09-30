Sprawdziłem, kogo na Instagramie obserwuje Karol Nawrocki

Tymczasem Joanna Krupa została przyłapana na randce z Dominikiem Tarczyńskim, specem od szczujni i egzorcyzmów. Fajny duet.

Telewizja wPolsce24 zmienia zasady nadawania programu satyrycznego „Bez spiny”. Będzie nadawany już nie codziennie, ale tylko w soboty. Prawicowe poczucie humoru jest jak Chuck Norris: Boli go ząb? Nie, to on boli zęba.

• Z okazji 50. urodzin Magdy Steczkowskiej Wirtualna Polska w ramach prezentu uznała, że Magda jest sobowtórką Agaty Dudy. Gratulacje. Te panie dużo łączy. Ich wypowiedzi jakoś nie mogą się przebić.

• Robert Biedroń zaapelował o wykluczenie Izraela z Konkursu Piosenki Eurowizji. To ważny apel. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że Robert jeszcze istnieje.

• Maja Bohosiewicz po występie w „Tańcu z gwiazdami” pokazała światu wiadomość SMS od męża: „Żebyś ty w łóżku taka ruchliwa była”. Już Marshall McLuhan pisał, że spora część programów przypomina wsiowe plotki.

• Maciej Pela, najbardziej znany nieznany były małżonek showbiznesu, pokazał mamę na Instagramie. Typowy objaw gasnących influencerów. Codzienny prywatny Black Friday.

• Sprawdziłem, kogo na Instagramie obserwuje prezydent Karol Nawrocki. To m.in. Ida Nowakowska, Robert Bąkiewicz i Maciej Musiał. Za dużo fachowców na Kancelarię Prezydenta, za mało na „You Can Dance”.

• Krzysztof Gojdź pochwalił się licówkami za 100 tys. zł i odpowiedział krytykom: „Ty nie masz, hejterze, bo cię nie stać”. Oczywiście. A Międzynarodowy Dzień Głupoty to święto ruchome, bo Krzyś dużo podróżuje.

• Serwis Jastrząb Post informuje czytelników: „Jolanta Pieńkowska zawdzięcza swój wygląd treningom”. Oczywiście. Nie trzeba też jadać witaminy D, jeśli twoja ukochana jest słoneczkiem.

• Plotek donosi: „Syn namawiał Ewę Minge na udział w »Tańcu z gwiazdami«.