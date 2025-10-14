Julia Wieniawa, czyli jak lawina populizmu zalała media

Jak mawiał Woody Allen: „Prawdziwych przyjaciół poznajesz w biedzie, ale są to zwykle biedni przyjaciele”.

Obraz „Friz&Wersow. Miłość w czasach online” z oceną 2,2 wyprzedził „Smoleńsk” i wszedł do Top 3 najgorzej ocenianych polskich filmów w historii Filmwebu. To chyba największy sukces twórców „Smoleńska” od czasu premiery.

• Szymon Hołownia będzie się ubiegał o stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. To typowe w mediach. Ludzie, którzy odpadli z „Królowej przetrwania”, często idą do „Hotelu Paradise”.

• Lider Bayer Full Sławomir Świerzyński ujawnił, że kiedyś dużo przeklinał, ale jak wszedł na kolanach do bazyliki w Rzymie, to Jezus przepędził z niego wszystkie wulgaryzmy. To tak nie działa. Kiedyś na kolanach prosiłem go, aby przestał śpiewać.

• Julia Wieniawa wyznała w wywiadzie, że „bieda to stan umysłu”. Lawina populizmu zalała media. Jak mawiał Woody Allen: „Prawdziwych przyjaciół poznajesz w biedzie, ale są to zwykle biedni przyjaciele”.

• Wirtualna Polska w ofensywie: „Luksus Ewy Chodakowskiej. Torebka za 93 tysiące, zegarek za 235 tysięcy i auto za 800 tysięcy”. Trzeba uważać na małe wydatki. Drobna dziura może zatopić wielki okręt.

• TVP2 pokazała piłkarski Mecz Legend Polska–Niemcy. Komentatorem był Dariusz Szpakowski. Leon Kruczkowski napisał „Niemców” w 1949 r. To też był dramat.

• Wirtualnemedia.pl opublikowały felieton Tomasza Wojasa na temat Tomasza Kammela. Słowa klucze to: przeźroczysty, nierząd, agencja towarzyska i białoruski wazelinomierz. Skromnie jak na CV.

• Do gwiazd reklamujących PKO Bank Polski dołączyli Cezary Pazura i Michał Koterski. Przypomina mi się kolega, który tak oszczędzał na ogrzewaniu, że komary w jego domu przestały kąsać, a zaczęły kaszleć.