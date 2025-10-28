Szkoda mi Kammela. Zawsze ląduje w partyjnej telewizji

Natomiast Peja pochwalił się wspólnym zdjęciem z prezydentem Karolem Nawrockim. Raper kiedyś rymował: „Mój wzrok nie dosięga tam, gdzie politycy kradną, eksterminują ludzi, pociągają na dno”. I tym zdjęciem swoje słowa potwierdził.

Joanna Krupa wyznała, że była gnębiona w amerykańskiej szkole za to, że jest Polką. Koledzy rzucali w nią i jej siostrę jajkami. Zgadza się. Przeciętny Amerykanin wyrzuca przeciętnie 0,5 kg żywności dziennie.

• Do sieci wyciekło zaproszenie na ślub Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego. Impreza odbyła się 25 i 26 października. Słowa te piszę 23 października i to informacja ciekawsza niż poprzednia.

• Patronem tegorocznego Krynica Forum został Kanał Zero. Wystąpią m.in. Duda, Bosak i Morawiecki. Szkoda mi najbardziej Tomka Kammela. Gdziekolwiek pójdzie, to zawsze ląduje w partyjnej telewizji.

• Daniel Martyniuk szokuje kolejnymi wpisami: „W Boga nie wierzę” – donosi Plejada. Nie dziwię się Danielowi. Patrząc na jego życie, można zakwestionować wszystkie cuda.

• Plotek.pl tradycyjnie z dużym profesjonalizmem wziął się do klasy fortepianu. „Rafał Trzaskowski typuje, kto może wygrać Konkurs Chopinowski. Miał już nosa co do finalistów”. Szczególnie w drugiej turze.

• Małgorzata Rozenek rusza z programem „Bez kompleksów”, w którym przez osiem miesięcy wraz ze specjalistami będzie tworzyć spektakularne metamorfozy uczestniczek. Premiera 1 listopada. Czas metamorfozy ostatecznej.

• Podkast Biznesowy na YouTube przeanalizował wywiad Janusza Palikota u Żurnalisty i wyszło im, że ten rodzaj wybielacza chodzi u niego po 30–40 tys. zł.

• „Maja Hyży zobaczyła paragon i się przeraziła. Tyle wydaje tygodniowo na jedzenie”, donoszą media. To kwota 500 zł. Super. Nareszcie jest coś, w czym Maja odnosi sukcesy.

• Grzegorz Krychowiak będzie występował w Mazurze Radzymin, klubie klasy okręgowej. Może przybliżę sylwetkę. Grzegorz to polski piłkarz.