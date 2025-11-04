Nie przegap! Polecamy: Inside Seaside, wystawa Truścińskiego i Springsteen na nowo

Inside Seaside, Gdańsk, AmberExpo, 8–9 listopada

Gdańsk po raz kolejny zaprasza na letni festiwal jesienią, czyli w wersji halowej. Ta edycja pozornie stoi pod znakiem nowej fali rocka z początku wieku (Franz Ferdinand, The Kills). Warto się jednak zdecydować na alternatywną ścieżkę: turecki psychodeliczno-rockowy Altın Gün, nieprzewidywalnych Australijczyków King Gizzard & The Lizard Wizard, którzy wystąpią z orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej, polski Cinnamon Gum oraz Marcina Maseckiego w nowym, latynoamerykańskim programie. BCH